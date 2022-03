Patricia Pardo sobre su relación con Christian Gálvez: "Estoy feliz e ilusionada"

Tras conocerse que Almudena Cid ha dejado de seguir a su ex en redes sociales, Christian Gálvez ha dado un paso más allá. El escritor nos sorprendió ayer 28 de febrero con una romántica publicación dedicada a su nueva pareja, a la presentadora Patricia Pardo. "Pasiño a pasiño faise o camiño. Son rosas, florecerán", escribía el presentador apoyando a las palabras de su chica en 'El Programa de Ana Rosa'. Esta publicación hacía reaccionar a muchos amigos del escritor, entre ellos a Máximo Huerta, Kira Miró y Antonio Rossi.

"Estoy feliz e ilusionada", soltaba la gallega en pleno directo. Patricia y Christian se han convertido en la pareja de moda, pero parece que están causando muchas ampollas. La gimnasta dejó ayer de seguir al presentador y este le ha contestado borrando toda huella de ellos dos en Instagram. En la red social del escritor no queda rastro del amor que se tenían, ¿Será una decisión pedida por su pareja actual?

Gtres

Antes de firmar los papeles de divorcio, Almudena Cid se encontraría bastante"desolada" al ver que su ex marido ha rehecho su vida con la presentadora, así lo contaba Kiko Matamoros en 'Sálvame'. La gimnasta se encuentra actualmente en el Teatro Infanta Isabel con la representación de la obra 'Una historia de amor', un texto que la hizo darse cuenta de que tenía un concepto equivocado del amor.

