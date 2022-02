Hace tan solo unos días que salió a la palestra la nueva relación de Christian Gálvez. Parece que el roce hace el cariño y que coincidir en el centro de trabajo ha ayudado a que el presentador se acercara a su compañera, Paloma Pardo, con quien ha surgido finalmente la chispa del amor, tal y como se confirmaba en 'Socialité'. Una relación que ha servido para que ambos comiencen a rehacer su vida meses después de confirmar sus respectivas rupturas.

En medio aún del shock por lo inesperado de la pareja, los periodistas han buscado la reacción de la ex mujer de Gálvez, Almudena Cid. La gimnasta se encuentra actualmente en el Teatro Infanta Isabel con la representación de la obra 'Una historia de amor', un texto que la hizo darse cuenta de que tenía un concepto equivocado del amor: "Creía que con el esfuerzo de dar y dar ―como en el deporte: ‘Aguanta, aguanta, tira, tira’― llegabas al resultado. Y el amor es otro estadio, necesito conocerme y darme a mí", decía recientemente a una entrevista en El País, concedida hace un mes y en la que se rompía al hablar de su matrimonio.

Loreto Mauleon, Silma Lopez y Almudena Cid en ’Una historia de amor’ Gtres

A la salida de su última función de teatro, Almudena Cid ha confesado sentirse bien y tranquila, tal y como ha publicado Semana. Preguntada por un periodista, la gimnasta ha declarado que "este es ahora mi sitio", destacando que es donde se encuentra a gusto ya que le ha servido de "terapia" para recomponer su vida después de la ruptura.

Durante sus declaraciones, Cid ha repetido que se encuentra "bien", hasta que ha sido preguntada expresamente por su ex marido, tras lo que ha callado. En silencio también se ha mantenido mientras se le cuestionaba sobre si esta relación podría haber sido uno de los motivos de su ruptura, de la cual aún se está recuperando. Un proceso que está haciendo acompañada de los suyos aunque los rumores ya apuntan a un posible nuevo noviazgo de la joven con un amigo, algo de lo que tampoco ha querido hablar.

