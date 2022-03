María Teresa Campos y su nieta, Alejandra Rubio, intercambian piropos. La presentadora protagonizó una nueva entrega de 'Diez momentos', el programa de entrevistas de Anne Igartiburu en Telemadrid, y allí, además de expresar su deseo de volver a trabajar en televisión, habló de la especial relación que mantiene con la hija de Terelu Campos. Anne y María Teresa recordaron el baile que la veterana presentadora y Alejandra protagonizaron y que arrasó en las redes sociales.

Teresa: "Fui 'trending topic' con mi nieta. La quiero mucho pero le digo que estudie"

"Fui 'trending topic' con mi nieta. Abu porque me dicen abu. Ya la quiero mucho pero le digo que estudie porque, además de estar en la televisión porque le gusta la televisión debe hacer su carrera, hacer unos estudios que pueda, el día de mañana, presentarse a una serie, a muchas cosas y también aprender inglés ", contó la comunicadora a la que se le cae la baba con su nieta. El cariño es mutuo porque Alejandra también intervino en el programa para hablar de la relación que mantiene con su abuela. Descubre la vida de Alejandra Rubio en imágenes.

"Mi abuela es la mejor del mundo, es bastante graciosa, está todo el día haciendo bromas, aunque se enfada cuando pierde a las cartas que eso es lo peor que le puedes hacer, que pierda a las cartas pero, en general, es muy divertida", comenta sobre su relación que es estupenda y desvela qué recuerdos guarda de su niñez junto a ella. "Mi recuerdo de la infancia con mi abuela es que nos tirábamos en el suelo de la parte de arriba de la casa de mi madre, con una manta, a jugar a las muñecas, como iban a una fiesta, cada día nos inventábamos una historia diferente. Es una abuela como todas las demás aunque tenga una vida distinta pero es una abuela, abuela que siempre está pendiente y te dice come y sigue comiendo y te dice haz esto, haz lo otro, hazme caso en esto", añadió.

Alejandra: "Para mí, mi abuela es todo, es la mejor"

Alejandra reconoce que, desde que trabaja en la pequeña pantalla, su abuela está muy pendiente de ella y le da consejos. "Ahora que trabajo en televisión imagínate, está todo el día, diciéndome deja los gestos de la boca, la pierna y está todo el día quitando las manías que tengo que son bastantes y yo se lo agradezco que mi abuela sea la profesional que es en la televisión y yo la admiro porque no ha dejado de trabajar nunca", dijo. "Para mí mi abuela es todo. Yo cuando estoy con ella me lo paso genial y, para mí, mi abuela es todo, es la mejor", comentó.

María Teresa Campos escuchó, muy emocionada, las palabras de Alejandra. "Qué linda mi niña, es que es muy linda mi niña pero me hace caso en todo y yo la adoro porque es una niña maravillosa" y respondió a la pregunta de Anne de cómo la veía en la televisión porque parecía una chica muy madura. "Pues exactamente lo que acabas de decir, es una niña muy madura para la edad que tiene, es una niña que tiene bastante cabeza y que la usa bien porque se puede tener mucha cabeza y no usarla. A mí me gusta mucho hablar con ella. Los domingos me suelo ir a casa de Terelu y siempre llega ella después y no se va sin darme un beso a mí o ver dónde estoy porque sabe que yo la adoro a ella y ella a mí", aclaró. Así fue la relación de María Teresa Campos y Edmundo Arrocet.

María Teresa quiso dejar claro que su familia es una familia más aunque entiende que por su trabajo en la televisión a veces sus rencillas son públicas. "Qué tontería más grande. Hay una cosa que me molesta a mí que si las Campos, las Campos, pero las Campos somos cada una, somos una familia como otra cualquiera pero que trabaja en televisión. Nosotros tenemos nuestros más y nuestros menos pero bastante menos que más porque nos apoyamos todas muchísimo", dijo, alto y claro, dejando atrás los conflictos entre sus hijas Terelu y Carmen.

