Dafne Fernández ha contado su experiencia profesional tras ser madre: "Te invisibiliza"

El motivo por el que la actriz no va a tener más hijos

La actriz Dafne Fernández es una de las caras más conocidas del ámbito del entretenimiento: sus películas y series la han encumbrado a ser una de las actrices más reconocibles en el cine y la tele, pero hacía tiempo que no se la veía con un proyecto profesional de gran envergadura, y aunque está feliz y plena en su ámbito personal con su chico y sus dos hijos, ahora ha concedido una entrevista al diario El Mundo en el que ha contado cómo ser madre ha supuesto casi un castigo profesional: "No soy sexualmente deseable y eso me invisibiliza", ha afirmado.

La madrileña, de 37 años, tampoco ha querido generalizar con otras actrices, pero en su caso ha sido así y asegura que es algo más común de lo que pensamos: desde que ha tenido a sus hijos, la industria ha dejado de fijarse en ella. Uno de sus últimos proyectos ha sido la película 'Descarrilados', estrenada en 2021, y ahora ha vuelto con la obra 'Woman' (Teatro Lope de Vega) bajo el sello de Los Vivancos, pero hasta este momento, en el que parece que remonta, todo ha sido un vacío: su fama explotó como una estrella con 'Un paso adelante', que le proporcionó un trampolín para hacer otras muchas cosas, pero la última vez que la vimos haciendo lo que más el gustaba fue en 'El chiringuito de Pepe', y eso fue en 2014.

De aquella serie también ha querido hablar en esta entrevista: polémica fue su salida de la serie por "motivos económicos". Los medios y las redes sociales especularon con una supuesta subida de sueldo que no se le dio o que se le había "subido la fama a la cabeza", algo que ahora ha dicho que es mentira: "Yo nunca pedí más. Solamente pedí lo que me habían asegurado que me iban a dar y nunca me dieron, pero a mis compañeros hombres sí. Ese problema de disparidad salarial está ahí y sólo se pueden cambiar las cosas si cambiamos nuestra manera de andar. Así que dije que no seguía si no se me pagaba como a los hombres y ya está", ha relatado.

