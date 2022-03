Eva González y Cayetano Rivera están de celebración este 4 de marzo, y es que su hijo Cayetano celebra su cumpleaños. Los orgullosos padres no han podido ocultar cómo han celebrado esta fecha tan señalada. A través de las redes sociales, la presentadora ha dado cuenta de que su hijo ha estado feliz desde primera hora de la mañana, ansioso por comenzar a celebrar este día tan especial.



El pequeño rey de la familia se ha despertado a primera hora de este día feliz para comenzar a celebrar su día: "Por aquí hay un niño muy mayor que se levantó muy feliz", ha escrito la presentadora en su perfil de Instagram junto a una fotografía en la que se le podía ver rodeado de globos de la Patrulla Canina, sobre la cama y aún en pijama con una corona en la que se puede ver un gran '4' en honor a su edad. Todo ello ataviado con una corona demostrando quién es el que reina en la casa.

Instagram @evagonzalezoficial

La modelo ha calificado a su hijo en muchas ocasiones como "el centro de mi vida", lo que ha demostrado día a día disfrutando todos los pequeños momentos que su profesión le deja y compartiendo algunos de ellos en redes sociales. Y es que, González ha asegurado en más de una ocasión que "lo mejor de ser madre es verle sonreír", una sonrisa que seguro que han visto hoy en su rostro durante todo el día con la ilusión de ser el centro y celebrar su cumpleaños rodeado de los suyos.

