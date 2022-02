Eva González fue una de las protagonistas indiscutibles como presentadora de las Medallas de Andalucía

La modelo se mostró especialmente cariñosa con su amigo Alejandro Sanz ante la atenta mirada de Cayetano Rivera, que celebró su cumpleaños hace unos días

Para Eva González, hablar de su Andalucía querida es sinónimo de mucha emoción, y si hace unos meses la veíamos emocionarse al hablar de su tierra en el programa 'Fuera del mapa' llorando a moco tendido, ahora ha sido un gran honor para ella ser la presentadora, un año más, de la entrega de las Medallas de Andalucía 2022. Numerosas personalidades de la comunidad autónoma se han dejado ver en el acto celebrado este 28 de febrero, al que por supuesto no han faltado ni los premiados ni las medidas anti-covid.

Uno de los momentos más esperados en el Teatro de la Maestranza de Sevilla, lugar que ha acogido el evento, era la entrega del premio Hijo Predilecto, que ha recibido el cantante Alejandro Sanz, madrileño de nacimiento pero gaditano de corazón al haber pasado su infancia en Algeciras, y también el productor musical Manuel Alejandro, que pasan engrosar una lista en la que figuran nombres tan importantes de nuestro país como Antonio Gala, Rafael Alberti, Antonio Banderas, María Galiana o la fallecida Cayetana Fitz-James Stuart.

Muy emocionada al darle el premio a Alejandro Sanz, Eva se mostró de lo más cariñosa con su amigo y compañero de 'La voz', al que rodeó en seguida con sus brazos para felicitarle después de que recibiera el título de manos del presidente de la Junta, Juanma Moreno, que le explicó con esmero algunos de los detalles del galardón, que venía en un bonito estuche de madera.

¿Y dónde estaba Cayetano Rivera, se preguntarán algunos? El torero no se perdió ni un minuto de la gala, ya que se encontraba entre el público disfrutando de la entrega de las medallas y presumiendo de mujer, a la que acompañó al acto en calidad de acompañante, e incluso fue el encargado de ayudarle a llevar y traer los bártulos para la gala. ¡Qué buen marido!

Como no podía ser de otra forma, el colofón de la gala lo pusieron con sus actuaciones el propio Alejandro, que acudió acompañado de su chica -la artista cubana Rachel Valdés- y el también cantante Kiki Morente, a su vez pareja de Sara Carbonero. El resto de Medallas de oro andaluzas recayeron en la actriz Belén Cuesta, el torero Juan Antonio Ruiz 'Espartaco', el diplomático Inocencio Arias o la campeona olímpica de tiro Fátima Gálvez, entre otros, aunque la gala no se la perdieron otras personalidades como Cayetano Martínez de Irujo o Pastora Soler.

