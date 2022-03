El amor es siempre motivo de celebración, y más cuando va enlazado a una fecha especial. Esto ocurre con los aniversarios y, más si cabe, cuando estos aniversarios son de larga duración como ocurre con las bodas de oro, o lo que es lo mismo, medio siglo de matrimonio. Una fecha que han alcanzado los padres de Paula Echevarría. Luis Echevarría y Elena Colondrón han organizado una fiesta por todo lo alto rodeados de las amistades más íntimas y del mejor regalo que estos años les han brindado: la familia que han formado.

Con el oro y lo dorado como motivo de la decoración, llena de globos, la pareja, feliz, ha dado cita a todos para volver a recordar el 'sí quiero' que se dieron ante el altar en marzo de 1972, una fecha que ya está marcada en el calendario de la familia, y que se unirá a este marzo de 2022, donde se han renovado su amor, esta vez, frente a toda su familia. "¡50 años casados! Qué suerte llegar y llegar bien y poder celebrarlo. Qué orgullosa estoy de vosotros. Felicidades, papis. Os quiero", felicitaba Paula.



Tanto han recordado su boda de hace 50 años, que la pareja ha cortado una tarta nupcial de dos pisos como postre de la celebración.

"Un día para recordar... Tanto amor, tanta emoción... Y es que 50 años son un maravilloso motivo para celebrar. Gracias a todos los que estuvisteis con nosotros", ha asegurado la actriz en redes sociales. Y es que Paula ha sido una de las implicadas en la decoración pues ha sido una de las que ha diseñado el estilismo de la sala, aunque no la que lo ha puesto en práctica: "Gracias Bego por ser la ejecutora perfecta para todo lo que tenía en mi cabeza, estaba todo como lo había imaginado... ¡o mejor!".

A la cita la actriz ha acudido con su hija Daniella, su novio Miguel Torres y su hijo Miki, quien cumplirá su primer año en apenas un mes. Con ellos, Paula ha compartido imágenes de la celebración en redes sociales, donde Ana Obregón, Nuria Roca, Juanjo Artero, Toni Acosta, Marta Hazas, Ana Antic o Bibian Fernández han sido algunos de los que han felicitado a la feliz pareja.

