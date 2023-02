Abres una revista, navegas por cualquier web, entras en Instagram... y todas las famosas que ves tienen buena cara incluso si van al gimansio o a por el pan. Una de ellas es Paula Echevarría. ¿Va maquillada a todas horas? La respuesta es 'no'. No hace falta ir maquillada para lucir una piel luminosa e hidratada en minutos. Además, que una de las reglas de primero de maquillaje es: al gimansio nunca se va maquillada (a menos que solo levantes pesas para el postureo). ¿Entonces cómo lo hace? Ella misma ha revelado su secreto para conseguir un efecto 'No Make up, Make Up' en su Instagram y no es otro que la crema que usa en su día a día: la DD Cream Nude Skin Perfection de Atashi Cellular Cosmetics.

Si no estás familiarizada con el término 'DD' y te quedaste en las 'BB cream' o las 'CC cream', te contamos las diferencias:

BB Cream: corrige las imperfecciones. Se trata una crema hidratante que aporta un toque uniforme de color al rostro.

CC Cream: correctora de color o correctora de tez. Ofrece los mismos resultados que un corrector de color. Neutralizan las imperfecciones de la piel mediante el uso de colores opuestos. En el caso de ácne, un tono verde neutralizaría el color rojizo o se puede usar un tono anaranjado para cubrir ojeras moradas. Su textura suele ser más ligera que las de la BB Cream.

DD Cream: Su nombre viene de las palabras Dynamic-Do-All (un multiuso dinámico) o de Daily Defense. Tiene más coberturas que las anteriores, también con color y se usa como tratamiento antiedad debido a los componentes antioxidantes que tienen.

Paula Echevarría tiene claro que esta última es la suya. "Uno de mis productos estrella siempre. ¿Cómo hago para entrenar y tener buena cara? Cuando no voy maquillada siempre suelo ponerme un poquito de esta DD Cream y cuando voy maquillada también, debajo de la base de maquillaje. Porque sí, esto además de ser una DD Cream que sirve para unificar el tono, para tapar las rojeces, te da un tono como doradito en la piel súper bonito. Pero sobre todo es que también contiene tratamiento: es hidratante, es antiarrugas e hidrata un montón. O sea, como tratamiento de cuidado de la piel es maravilla. Un básico, yo ya no puedo vivir sin ella. Ha salido en 4 tonos, que antes había un solo tono y ahora se adapta aún mejor a tu tono de piel. Yo estoy entre un 3 y un 4. Pues nada ya sabéis, este es mi secreto para poder entrenar con buena cara y hacer de todo con buena cara", desvelaba la actriz a sus tres millones y medio de seguidores.

Otros de los beneficios que Paula no ha contado es que lleva protección solar y su uso prolongado reduce las manchas y minimizan los poros. Y pensarás: "Si seguro es muy bueno pero debe costar un pastizal". Pues volver a responder: No. En Amazon lo encontrarás por menos de 30 € y viendo todas las maravillas que puede hacer por tu piel se convertirá en un básico en tu neceser.

