Después de los problemas con su madre y su hermana, Kiko Rivera se ha volcado en la relación con su hermano Cayetano Rivera. Alejándose de los problemas que hay en la casa de los Pantoja y las polémicas que se generan en los platós, el DJ ha apostado por reforzar la relación con el mayor de los Rivera estrechando los lazos que ambos demostraron tener cuando Kiko desconectó públicamente de su madre con motivo de la herencia de su padre.

Así lo ha demostrado esta semana en la que ha acudido al cumpleaños de su sobrino, Cayetano, y ahora, a la vuelta a los ruedos del torero, tras recuperarse de la fractura de la clavícula izquierda que le ha tenido retirado durante meses. Ahora, mucho mejor de la lesión, ha saltado a la arena en el Festival de Herrera, donde comparte cartel con Finito de Córdoba, Curro Díaz, El Fandi y Ginés Marín; y al que un orgulloso Kiko Rivera ha acudido al otro lado de la barrera retransmitiendo la faena por sus redes sociales.

Precisamente a través de sus redes sociales ha sido como el DJ ha hecho público que se encontraba en Herrera a la espera de ver saltar al ruedo a su hermano. "Estos momentos no tienen precio, te quiero hermano", escribía Kiko en un vídeo en el que se podía ver a Cayetano dando unos pases antes de comenzar la feria taurina. Tras ello, Kiko se ha fotografiado en la plaza con el mensaje "Tarde de toros".

Durante el desarrollo de la tarde, a través de las historias de su perfil de Instagram, ha retransmitido parte de la corrida demostrando lo orgulloso que se encuentra de su hermano, celebrando los consecutivos pases al toro. Una tarde de hermanos que demuestra que Kiko está obteniendo apoyos a pesar del enfrentamiento en casa de los Pantoja.

