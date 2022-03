Kiko Rivera ha vuelto a estar en el ojo de la polémica. Ahora que las palabras sobre su hermana Isa se habían comenzando a desvanecer entre los diferentes temas de los medios de comunicación (pero no de la mente de su hermana que, asegura, no tener intención de retomar la relación); un nuevo conflicto ha saltado a los medios. Los rumores de infidelidad por parte del DJ siempre han sido una sombra en el matrimonio, aunque ellos siempre se han mostrado muy unidos, haciendo oídos sordos a todos los comentarios acerca de su relación.

Ahora, la pareja, que aseguraba la prensa que se encontraba en crisis llegándose a hablar incluso de separación, ha respondido a los rumores. Y lo ha hecho a través de las redes sociales, aprovechando la fiesta de cumpleaños del sobrino de Kiko, Cayetano, que cumplía cuatro años este viernes. Allí se han fotografiado con una amplia sonrisa colgando esta imagen en redes sociales con un contundente mensaje por parte de Kiko: "❤️Love❤️ por siempre juntos".

A pesar de la sonrisa de la esposa de Kiko, la imagen figura únicamente en el perfil del DJ, donde también ha colgado una fotografía con su hermano en las 'stories'. Así Irene mantiene su perfil con una línea marcada: imágenes más cuidadas y huyendo de los selfies.

Pero esta no es la única imagen que Kiko ha publicado queriendo responder a quienes le critican. Horas antes, el DJ había puesto toda una declaración de intenciones en su perfil de Instagram: "Seguiré siendo el mismo siempre, seguiré haciendo lo que más me gusta del mundo que es crear. Seguiré en la música. Seguiré en twitch. Seguiré con mis amigos de siempre y sobre todo seguiré aquí con vosotros! Seguimos avanzando amigos/amigas. Os quiero". Una declaración que sus seguidores respondían entre aplausos: "No dejes de ser tan transparente", le contestaban.

