El pasado sábado 5 de marzo, Ana María Aldón se sinceraba en 'Viva la vida' sobre la grave crisis que está viviendo su matrimonio y este lunes, Gloria Camila tenía una opinión al respecto. "Llevamos mucho tiempo y espero que en algún momento sea mi momento. Lo hemos pasado muy mal y espero que llegue el momento de volver a entrar y salir y hacer cosas" decía Ana María asegurando que las palabras de su marido asegurando que Rocío Jurado había sido el amor de su vida le hicieron mucho daño", comentaba la mujer del torero.

En 'Ya son las ocho', la joven ha confesado que no le ha hecho gracia las declaraciones de la mujer de su padre. "Yo con este tema pue voy a ser muy breve. Es verdad que yo no lo vi en directo. Me entero después y me puse el programa. Evidentemente, a mí, personalmente, no comparto el que dé esas declaraciones suyas públicamente", comenzaba explicando la colaboradora.

Telecinco

"Creo y considero, y siempre lo he dicho, que las cosas de casa se queden en casa. Es verdad que puedo comprender lo que ha querido decir pero es verdad que también vi un poco de alegría en ciertos compañeros y colaboradores en que diera ese tipo de titulares", continuaba la joven algo molesta.

"Últimamente yo sé que es verdad que no es la mejor etapa ni de mi padre ni de la familia en general. Mi padre, además, es una persona que todo lo siente muchísimo, que no le gusta nada las polémicas ni las discusiones", arremetía Gloria Camila contra la serie documental de Rocío Carrasco y los especiales de la cadena a Rocío Jurado. Un bache del que les está costando mucho salir a todos.

