Ana Rosa Quintana ha querido compartir con sus fieles seguidores que se preocupan a cada instante de ella y de su recuperación, los alimentos que ahora presiden su mesa. La presentadora comunicó el pasado 2 de noviembre su retirada temporal de 'El programa de AR' para someterse a un tratamiento contra el cáncer de mama que le habían diagnosticado. Desde entonces han pasado cuatro meses y la apariciones públicas de la presentadora son escasas. En sus redes sociales es mucha más activa y gracias a sus publicaciones podemos saber cómo está llevando el tratamiento.

En su último post de Instagram, la presentadora ha mostrado su mesa de la cocina cubierta de productor ecológicos. Desde harina, muesli, espaguetis, yogures... pasando por chocolate o nachos. Así es como se cuida la presentadora y muchos rostros conocidos han reaccionado a esta exposición de alimentos. Nuria Roca, Patricia Pardo, entre otros son los amigos de la presentadora que muestran su cariño.

Instagram

"Estoy aprendiendo tantas cosas …. He dicho hola a verduras y frutas, a lo natural y ecológico, adiós al azúcar, todo lo procesado, las grasas, el alcohol y todo lo que ya sabemos y no hacemos. Alimentarse bien y hacer ejercicio funciona", escribía en una de sus publicaciones con un buen bol de frutas al lado. Ana Rosa Quintana está deseando volver a donde es feliz: a su programa, y estamos seguros de que muy pronto la veremos compartir las mañanas como antes. Ahora paciencia y a estar tranquila con los suyos.

