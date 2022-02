Ana Rosa Quintana no deja nada al alzar con sus looks. Si en su programa solía mandar mensajes ocultos como por ejemplo con el color de su ropa (el blanco es su color de la suerte en pantalla), en sus redes sociales actúa de la misma manera. La presentadora comunicó el pasado 2 de noviembre su retirada temporal de 'El programa de AR' para someterse a un tratamiento contra el cáncer de mama que le habían diagnosticado, precisamente lo hizo vestida de blanco. Desde entonces han pasado cuatro meses y la apariciones públicas de la presentadora son escasas. En sus redes sociales ha compartido 8 post y el último de ellos ha sido muy comentado, no solo porque explicaba cómo se encontraba, sino por su look.

"Lo que más preguntáis: ¿cómo estás? Después de 4 meses de tratamiento estoy muy bien, en este momento rabiosa por todo lo que me estoy perdiendo en el programa. Trabajando la paciencia y agradecida por tanto cariño. Estoy aprendiendo tantas cosas... He dicho hola a verduras y frutas, a lo natural y ecológico, adiós al azúcar, todo lo procesado, las grasas, el alcohol y todo lo que ya sabemos y no hacemos. Alimentarse bien y hacer ejercicio funciona", escribía en sus redes. Una publicación que recibía miles de likes y comentarios de ánimo como los de Paula Echavarría y Carme Chaparro.

En el post, Ana Rosa lleva un original vestido-sudadera con capucha negro con una imagen de la modelo Kate Moss con una corona. El modelo es de la firma gallega Be Happiness. Los responsables de la firma le mandaron el vestido a la presentadora como un regalo personal y nunca hubiesen imaginado que lo llevaría en unos de sus posts y mucho menos en uno tan importante como el del anuncio de que se encuentra "muy bien" y con muchas ganas de volver a primera línea. Tal y como cuentan desde la firma a El Español el vestido se eligió "con la ilustración de Kate Moss de la Colección Queen’s, de una reina para otra Reina como es Ana Rosa". Ella les agradeció el detalle en privado, pero también publicamente al lucirlo en sus redes.

