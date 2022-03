Lolita Flores se ha abierto en canal durante la entrevista que le ha hecho María Casado en 'Las tres puertas'. Un programa donde no solo ha repasado su trayectoria profesional sino que también ha hablado sobre su vida personal. En concreto, uno de los momentos donde más se ha emocionado ha sido al hablar de su nieto. La cantante ha confesado estar muy unida a él, y es que no puede estar más feliz de haberse convertido en abuela. "Yo decía que como a mis hijos no iba a querer a mis nietos y realmente se les adora", ha confesado.

La artista ha reconocido que está muy emocionada al saber que su hija Elena Furiase está de nuevo embarazada, confesando que está deseando poder conocer a su segundo nieto. "Yo los quiero con locura. Se disfruta más, porque no tengo que educarles para eso están sus padres", ha indicado reconociendo que hay cosas que consiente a su nieto que nunca les habría dejado hacer a sus hijos. "A mis hijos, a Guillermo y Elena, no les dejaba entrar el salón, les decía que a comer a la cocina que es muy grande. Mi nieto llega al salón con un helado de chocolate y se sienta en el sillón blanco. Y si me lo mancha yo le digo 'no pasa nada, se lava", ha explicado.

TVE

Lolita Flores ha confesado que a ella le encanta que su nieto le llame abuela y ha reconocido que está muy feliz al saber que lo será de nuevo en pocos meses. "Tengo en el salón una esquina con todos sus juguetes y luego un armario que en vez de guardar abrigos guardo todos los juguetes de Noah y cuando llega viene y me dice 'abuela, abre'. Y él ya sabe perfectamente".

Ahora, la madre de Elena Furiase ha explicado que está centrada en poder pasar el máximo tiempo posible junto a él. Además, ha confesado que no puede evitar acordarse de su madre, y es que está segura de que le habría encantado conocer a su primer bisnieto. "Además, nació el 12 de octubre el Día del Pilar o sea, que tenía que ser el bisnieto de Lola Flores sí o sí. Con la Virgen del Pilar, que mi madre era fan de toda la vida", ha indicado.

El problema de salud que padece tras superar el coronavirus

Por otro lado, la cantante ha confesado que el coronavirus le dejó una secuela en la vista. "Tengo la mácula rota… Se me ve. Tengo un ojo más grande que otro. Yo me lo noto. Con los dos veo bien, pero cuando me tapo te veo una cara bien y la otra como Picasso. Pero, bueno, me lo pinto. Son cosas que pasan", ha indicado intentando restarle importancia.

TVE

Lolita ha confesado que ya cuenta con las tres vacunas puestas y que, pese a esa secuela, ya se encuentra completamente recuperada. "Cogí una variante de la Delta. He estado 14 días metida en una cama. Pero bueno, ya está, ya lo he pasado. Nos va a tocar a todos, así que gracias a la vacuna he estado en mi casa y no me ha tocado estar en un hospital ni en una UCI, que es mucho peor", ha asegurado intentando ver la parte positiva.

