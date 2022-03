Elena Furiase vive su cumpleaños más feliz. Embarazada de su segundo hijo, la actriz está en plena forma y ella misma comentaba a primera hora que "empezaba el día trabajando". La hija de Lolita Flores y Guillermo Furiase, que cumple 34 años, ha amadrinado un evento gastronómico organizado por la firma Orlando, en Madrid, para presentar su nuevo producto 'Orlando creaciones' y allí ha presumido de barriguita con un traje de chaqueta blanco y top de rayas marineras. La actriz se casó con Gonzálo Sierra en septiembre de 2021 y poco después anunciaba que estaba embarazada de su segundo hijo. La pareja está encantada de hacer 'hermano mayor' a su hijo Noah, que nació el 12 de octubre de 2018.

Gtres

Elena está recibiendo cientos de felicitaciones en un día tan especial y una de las más bonitas ha sido la de su madre que ha compartido varias imágenes de ambas en sus redes sociales. "Felicidades chiquitita mía, 34 años que me has dado de felicidad, de orgullo de madre, de artista, porque además de actriz, eres artista completa, madre como tu pocas he visto. Y te deseo que todos tus sueños se cumplan, que tus hijos crezcan sanos y sean felices, y sobre todo tú, porque si tú lo eres lo seremos todos. Te quiero mi vida. Felices 34 años. Estoy lejos de ti hoy como dice Noah pero siempre contigo y en ti. Besos millones", ha escrito la artista.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Elena Furiase: así entrena durante su embarazo

La actriz, que a principios de año se contagió de covid, ya está recuperada y en su quinto mes de gestación, está en plena forma, tal y como demostró un día antes del evento, compartiendo con sus seguidores de Instagram una clase de entrenamiento. "Vuelvo a la carga después de un pequeño parón por falta de tiempo, y hoy vamos a por la fuerza. ¡Se puede hacer ejercicio embarazada! Es sano, y totalmente seguro. Siempre y cuando estéis supervisadas por especialistas en preparación al parto", comenta junto al vídeo en el que muestras los ejercicios.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io