Anita Matamoros ha encontrado el mejor tratamiento contra el acné. La influencer tenía problemas en la piel y, para eliminar las imperfecciones que afeaban su rostro, se ha puesto en manos de Eucerin para acabar con el acné y las manchas. La hija de Kiko Matamoros y Makoke ha confiado en la gama Dermopure en su rutina de día y de noche y ya empieza a ver los resultados. ¡No puede estar más contenta! La joven, que se acaba de someter a una nueva operación de pecho, ha compartido con sus casi 700.000 seguidores de Instagram el éxito de su nueva rutina facial.

Anita, que se acaba de independizar y estrena nueva casa, se ha vuelto incondicional del Sérum Triple Efecto con Thiamidol, una solución definitiva y eficaz para las manchas post-acné. Este producto, una de las estrellas de la gama Dermopure, se basa en ofrecer tres beneficios. Es anti-manchas porque reduce las manchas persistentes y previene su aparición; anti-brillos porque proporciona un acabado seco mate y anti-imperfecciones ya que las reduce de manera eficaz y previene la aparición de otras nuevas.

Para lograr una mayor eficacia, junto al sérum, aplica el Fluido Protector FPS 30 en tu rutina diaria. Formulado para prevenir imperfecciones y grasas, te ayuda a controlar los brillos y también evita el oscurecimiento de las manchas post-acné que tienden a oscurecerse por los efectos del sol.

EUCERIN DERMOPURE OIL CONTROL | SERUM TRIPLE EFECTO | REDUCCION MARCAS POST-ACNE SERUM

