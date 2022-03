La hija de Kiko Matamoros habla del problema que sufre desde pequeña



Anita Matamoros se ha independizado: así es su nueva casa

Anita Matamoros va a estar unos días un poco más ausente de las redes sociales, y ha sido ella misma la que lo ha contado a través de los stories de su cuenta de Instagram, y es que ha querido desvelar la razón que le ha llevado a una clínica este 3 de marzo. La 'influencer' ha explicado que se va a someter a una operación de boca... sí, otra vez, y es que este mismo problema la llevó a quirófano hace tiempo, y de nuevo hace poco más de un año, en enero de 2021: "Hoy me opero otra vez de lo mismo de siempre, del injerto de hueso en la boca, en la encía. Estaré los próximos días un poco pachucha, aunque estaré ‘on fire’. Espero que ésta sea la última", ha contado, deseándose a sí misma una pronta recuperación.

Como decimos, este problema bucal le trae de cabeza desde hace años, y aunque pensaba que con una intervención sería suficiente, arrastra esta dolencia que le amarga la vida una y otra vez: "Ahora que ya puedo mover la boca, más o menos ,y puedo hablar, os voy a contar un poco sobre todo esto. Como veis ya estoy un poco recuperada, aunque por dentro estoy un poco más fastidiada y sigo tomándome el antibiótico", explicó en enero del año pasado tras pasar por consulta.

La hija de Kiko Matamoros recordaba que, aunque ya le hicieron un injerto del hueso durante la cuarentena de 2020, terminó perdiendo el 70% de lo que le pusieron. "Es algo normal, ya que esto no se puede controlar", reconocía a sus seguidores. Por este motivo, tuvo que regresar para volver a reconstruir el hueso y las encías.

Anita Matamoros desvelaba que este es un problema que sufre desde pequeña debido a que se dio un golpe en el que perdió un diente y el nervio. "Estaba vacío. Como ese hueco estaba vacío la encía se iba hundiendo y se iba poniendo un color más oscuro. Si esto lo dejas pasar acabas perdiendo el hueso".

Ahora, con este nuevo injerto de hueso y de encía espera poder recuperar su sonrisa. Además, ha confesado que no es lo único que se ha hecho. "Aparte de la operación, que la tendré que repetir si todo sale bien en unos meses, también me han puesto el Invisalign. Me va a quedar la boca perfecta", decía entonces. Y dicho y hecho: ahora vuelve a quirófano otra vez. ¿Será la definitiva?

La 'influencer' confesaba que éste no es un profeso fácil, ya que la última vez, los primeros días, sufrió mucho a la hora de comer y ha prometido a sus seguidores que irá contando todo su proceso para mostrar cómo mejora su boca.

