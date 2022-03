La hija de Bertín Osborne acudió con sus tres hermanas Alejandra, Eugenia y Ana Cristina al desfile de Hoss Intropia en la Madrid Fashion Week, firma para la que protagonizaron una campaña. Allí, además de tomar buena nota de las propuestas de la firma para esta primavera-verano, la hija de Bertín Osborne, que se casó con José Entrecanales el pasado octubre , nos explicó cómo vive su dulce espera ya que, tres meses, dará la bienvenida a su primera hija, que nacerá en junio y se llamará Micaela. En el embarazo ¿es mejor ducha o baño?

En el vídeo de la parte superior, Claudia Osborne, que debuta en televisión en la nueva temporada de 'Mi casa es la tuya', el programa de su padre en Telecinco, nos cuenta cómo lleva el embarazo. ¿Tiene antojos? ¿A quién echará de menos en el parto? ¿Se siente arropada por su marido y sus hermanas en el embarazo? ¡Dale al play y descubre todas sus palabras! Descubre 10 molestias típicas del final del embarazo.

Además de explicar cómo vive estos meses de gestación, la joven se pronunció sobre los rumores de una posible relación entre Bertín Osborne y Vicky Martín Berrocal. El cantante explicó que son buenos amigos y que trabajan juntos y Eugenia Osborne, hermana de Claudia, comentó que no le importaría que surgiera algo entre ellos. Ahora, es Claudia la que habla de su padre. ¿Cómo está Bertín? ¿Tiene ganas de volver a enamorarse? ¡Dale al play y lo sabrás! 150 nombres de niña bonitos y poco comunes.

