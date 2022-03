Bertín Osborne y su hija Claudia se han visto afectados por los últimos cambios que está haciendo Mediaset en su parrilla. La cadena privada pasa por un bache de audiencia y en las últimas semanas no para de hacer cambios en su programación para intentar solucionar esta crisis en la que lleva sumida varios meses y 'Mi casa es a tuya' es uno de los programas que se ha visto afectado en este baile de horarios.

La nueva temporada de 'Mi casa es la tuya' se estrenó el pasado 21 de febrero, con Ana Ogregón como invitada. El programa arrancaba con novedades: la incorporación Claudia Osborne como colaboradora del formato ("Me ilusiona trabajar con mi hija Claudia, incluso me ha sorprendido lo bien que se desenvuelve delante de las cámaras", explicó Bertín) y el cambio de horario habitual (de los viernes a los lunes). Solo dos semanas después del estreno de la nueva temporada de 'Mi casa es la tuya', el programa 'desaparece' de la noche de los lunes. Aunque no está confirmado todo apunta a que la intención de la cadena es que vuelva a la noche de los viernes, en la que actualmente se emite 'Viernes Deluxe'.

Bertín Osborne y Ana Obregón en el estreno de la nueva temporada de ’Mi casa es la tuya’. Mediaset

Fue precisamente en este espacio en el que se anunció el último movimiento de la parrilla de la cadena. Jorge Javier Vázquez desveló que este lunes 7 de marzo se estrena la decimosegunda temporada de 'La que se avecina' tras la emisión de 'Secret Story: última hora' y 'Mi casa es la tuya' quedaba en el aire, aunque pronto se anunciará el nuevo día de emisión.

Para el estreno de la nueva temporada del programa de Bertín Osborne, la cadena desplazó a 'Idol Kids' a los sábados, un movimiento que no consiguió que el concurso presentado por Bertín Osborne consiguiera más audiencia. 'Mi casa es la tuya' rozó los dos millones el día de su estreno con Ana Obregón pero bajó más de medio millón de espectadores con la entrevista a Bárbara Rey. Ahora habrá que esperar para saber cuándo se emitirá la tercera entrega. En este baile de horarios, el más llamativo fue el intento de cambiar 'Pasión de gavilanes' del prime-time a la sobremesa.

'La que se avecina', la gran apuesta de Telecinco

Telecinco estrena la segunda tanda de episodios de la decimosegunda temporada de 'La que se avecina', que llevan más de un año disponibles en la plataforma Amazon Prine Video. Este lunes también se emiten la serie 'Inocentes' en Antena 3; 'La noche de los cazadores' en La 1; 'First Dates: Crucero', después de que el 'dating show' en Cuatro; y la película de acción 'La Liga de la Justicia de Zack Snyder' en La Sexta.

