¿Le gustaría a Eugenia Osborne que Vicky Martín Berrocal fuera novia de su padre? El programa 'Viva la vida' aseguraba que, aunque al principio ni desmentía ni confirmaba, aseguraba "todos los que confirmen que tengo algo con Vicky están zumbados. Vicky es mi amiga, nada más", eran las palabras que transmitían en boca de Bertín Osborne. Avilés señalaba a Rocío, hermana de Vicky, como la persona que está expandiendo esta información.

Bertín y Fabiola tienen todo el papeleo del divorcio solucionado y ahora solo tienen que acostumbrarse a su nueva vida. "Jamás le pondré problemas. El cambio es muy duro, y ambos hemos hecho mucho esfuerzo para que se note lo menos posible", explicaba Fabiola con respecto a las visitas de sus hijos. "La relación entre ellos es buenísima. Mientras haya educación, respeto y cariño. Es el camino que hay que seguir", explicaba Eugenia. . Ella también se encuentra en proceso, aunque solo lleva ocho meses separada: "Estoy bien. Hoy hemos quedado para hablar de los niños, las vacaciones", indicando que los rumores sobre un nuevo amor con Andrés Velencoso son solo eso: rumores: "Es un amigo”.

La hija de Bertín Osborne, con respecto a un posible romance entre su padre y Vicky Martín Berrocal, se ha mostrado encantada si eso sucediera ya que le guarda mucho cariño a la diseñadora: "Si fuera verdad, me encantaría porque a Vicky la quiero y es una tía estupenda".



