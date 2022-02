Claudia Osborne debuta en televisión. La hija menor de Bertín Osborne ha fichado por la nueva temporada de 'Mi casa es la tuya', el programa de entrevistas que su padre presenta en Telecinco, que arranca este lunes 21 de febrero con la entrevista más sincera de Ana Obregón. Claudia Osborne, 'coach' y autora del libro 'Lo mejor de mí', intervendrá en algunas entregas de la nueva temporada, donde junto al cantante entrevistará en paralelo a los familiares de los invitados. "Me ilusiona trabajar con mi hija Claudia, incluso me ha sorprendido lo bien que se desenvuelve delante de las cámaras", ha explicado el presentador sobre la nueva faceta laboral de su hija menor.

Claudia, que está esperando una niña a la que llamará Micaela y ya presume de tripita de embarazada, es la segunda hija de Bertín que trabaja en 'Mi casa es la tuya' ya que su hermana mayor, Alejandra, también participó en este formato. El fichaje de la joven, casada con José Entrecanales desde el pasado octubre, supone un nuevo capítulo en la relación entre padre e hija.

Las pasadas Navidades, Claudia Osborne tuvo que matizar las declaraciones que hizo sobre el cantante en el especial "Mi casa es la suya" dedicado a Bertín Osborne y presentado por Toñi Moreno. Allí, habló de la ausencia del cantante durante su infancia aunque, en la actualidad, mantienen una excelente relación. "Mi relación con mi padre para mí es muy importante, ambos formamos un gran equipo y estamos unidos, no existe la distancia que se ha querido transmitir. Los temas que ambos hemos tenido que hablar y solucionar, ya lo hemos hecho en privado, como cualquier familia", comentó hace unas semanas.

