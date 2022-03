Isa Pantoja y Asraf Beno celebran el cumpleaños de Albertito, el hijo de la colaboradora de 'El programa de Ana Rosa', con grandes ausencias. El pequeño, fruto de la relación entre la hija de Isabel Pantoja y Alberto Isla, cumplió ocho años el pasado 7 de marzo y la fecha no estuvo exenta de polémica. Cuando parecía que Isa estaba molesta porque su hermano no había felicitado públicamente a su sobrino, el DJ quiso aclarar que sí le habían felicitado pero en privado. A través de un Stories, el marido de Irene Rosales compartió el mensaje que envió a su hermana para que se lo transmitiera al pequeño. "Felicidades a mi Alberto de parte de sus tíos y sus primos", se podía leer en un mensaje éste compartió.

Polémicas aparte, Isa y Asraf quisieron organizar una gran fiesta para celebrar el cumpleaños de Albertito. La pareja, que está más unida que nunca como demostraron el pasado fin de semana cuando la hija de Isabel Pantoja aplaudió a su chico en un desfile, invitó a los amiguitos del cole del pequeño y, todos juntos disfrutaron de una merienda y un gran castillo hinchable. Fue una fiesta temática de 'Fornite', el videojuego que arrasa entre niños y adolescentes y la joven compartió algunos momentos de la celebración en sus redes sociales.

Gtres

Gtres

Isa y Asraf estuvieron muy pendientes de Albertito y sus amigos pero, a la fiesta, no acudió ningún miembro del clan Pantoja. Isabel Pantoja, abuela del pequeño, o Kiko Rivera, tío de Alberto, no acudieron a la celebración y la colaboradora de Telecinco aclaró que, en la fiesta, solo iban a estar ellos y los niños del colegio. El año pasado, las hijas de Kiko e Irene sí estuvieron en la fiesta de cumpleaños de su primo y pudimos verlas soplando las velas con él.

Gtres/Instagram

Gtres/Instagram

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io