Isa Pantoja vuelve a estar muy dolida con su familia. Para la colaboradora de 'El Programa de Ana Rosa' el 7 de marzo es una fecha muy especial, ya que es cuando nació su hijo Alberto. Un día muy importante en el que siempre ha recibido una felicitación pública de Anabel Pantoja y Kiko Rivera. Sin embargo, en esta ocasión parece que el dj ha preferido no dedicarle un mensaje a su sobrino, un gesto que podría haber enfadado a su hermana.

En 'El Programa de Ana Rosa', Pepe Del Real ha explicado que para Isa Pantoja no ha sido nada fácil ver cómo su hermano no dedicaba ningunas palabras de felicitación a su hijo de manera pública como ha hecho cada año. "Lo tiene asumido, pero se siente sola", ha indicado el colaborador tras anunciar que, aunque se esperaba que Isabel Pantoja si le llamase, finalmente tampoco ella lo hizo.

Telecinco

A pesar de que es cierto que en estos momentos Isa Pantoja y Kiko Rivera no están pasando por su mejor momento, parece que la colaboradora esperaba que al menos con su hijo sí que se pusiese en contacto por su cumpleaños. Sin embargo, esta felicitación nunca llegó. A quien si dedicó unas palabras el marido de Irene Rosales fue al hijo de Cayetano Rivera, a quien no dudó en visitar el día de su cumpleaños.

De esta forma, parece que la relación entre Kiko Rivera e Isa Pantoja sigue distanciándose cada día más, y es que este gesto parece haber dolido mucho a la colaboradora según Pepe Del Real, que ha confesado que le ha "entristecido" mucho ver que ni su hermano ni su madre tuvieron un detalle con su hijo en una fecha tan importante.

