Kiko Rivera ha decidido pronunciarse tras la nueva polémica en la que se ha visto involucrado. Todo ha surgido después de que este año, a diferencia de lo que había hecho en otras ocasiones, no hubiese dedicado ningún mensaje público a su sobrino Alberto por su cumpleaños. Un gesto que ha creado todo tipo de especulaciones y que ahora él ha decidido zanjar mostrando el mensaje que le envió por privado para dejar claro que sí que le felicitó en este día tan especial.

"Felicidades a mi Alberto de parte de sus tíos y sus primos", se puede leer en un mensaje que el dj escribió a su hermana para que se lo transmitiese a su hijo. Unas palabras a las que respondieron con un audio del que Kiko Rivera no ha querido desvelar el contenido. "No tengo que andar dando explicaciones, pero aquí tenéis la cantidad de mentiras que se dicen…", ha indicado visiblemente indignado por las especulaciones que han surgido sobre este asunto.



Instagram

El marido de Irene Rosales ha confesado que ya no sabe cómo actuar para que dejen de criticarle. "Ya está bien. En la historia anterior lo podéis comprobar todo. No es con mal rollo, pero las cosas como son. Que no lo haya felicitado públicamente no significa que no lo haya hecho. No sé qué hacer ya, porque si hablas públicamente te machacan, si lo haces de manera privada, te machacan porque no se enteran… Paz y amor chicos", ha explicado dejando claro que está cansado de esta situación.

Instagram

De esta forma, el dj ha dejado claro que, aunque ahora mismo su relación con su hermana Isa Pantoja sea nula tras las duras declaraciones que realizó sobre ella, él no ha querido perder la oportunidad de felicitar a su sobrino Alberto, aunque en esta ocasión haya optado por no hacerlo públicamente como en años anteriores.

