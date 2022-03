Aurah Ruiz y Jesé Rodríguez ya cuentan los días para celebrar por todo lo alto su amor. Después de que el futbolista haya hincado rodilla y pedido matrimonio a su novia, la pareja no hace más que centrar los preparativos de la ceremonia y los últimos arreglos a su imagen para lucir al cien por cien en una fecha tan señalado. Por ello, Aurah ha apostado por hacerse un arreglo estético que ha querido compartir con sus seguidores a través del canal Mtmad. Amante de la cirugía y la belleza, la influencer ha acudido al dentista.

Rompiendo lo que sus seguidores esperaban que se hiciera, la prometida de Jesé ha apostado por una reconstrucción dental personalizada completa como primera arreglo de cara a su gran día. Para que nadie se perdiera detalle, ha grabado todo el proceso y ha mostrado, muy orgullosa, el resultado de sus dientes. Y es que tener una sonrisa bonita en un día tan importante es esencial ya que, espera, estará todo el día feliz y sonriente.

Aprovechando, la joven se ha hecho un blanqueamiento para poder disfrutar de una sonrisa blanca, y ha aclarado qué arreglos se ha hecho a lo largo de su vida en los dientes. "Siempre les he dicho todo lo que me he hecho pero nunca había hablado de este tema", explicaba la protagonista asegurando que "el dentista y el tema boca para mi es super importante" asegurando que, a diferencia de mucha gente, no tiene ningún problema en acudir y en someterse a todo tipo de tratamientos.

Aurah ha confesado que no lleva carillas ni se ha hecho ningún blanqueamiento hasta la fecha pero que sí se cuida mucho los dientes lo que lleva a que tenga una tan bonita sonrisa. Así se ha hecho un blanqueamiento dental por primera vez y unas pequeñas restauraciones, lo que se llama un "diseño de sonrisa". Un tratamiento que se completa con unos alineadores que llevará después que no se solape con la fecha clave: "imaginaos con los alineadores en la boda", decía entre risas. Ahora, la joven ha mejorado su imagen y se prepara para lucir divina en su gran día.

