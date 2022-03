Sonia Ferrer volverá a pasar por el altar. La presentadora de 'Buenos días Madrid' está ajustando los preparativos de su nueva boda donde jurará amor a su novio, Sergio Fontecha. Un importante paso en el que afianzarán una relación que arrancó hace tan solo un año pero que ha sido suficiente para que ambos sepan que están hechos el uno para el otro. La relación comenzó de manera casual por un amigo en común pero poco a poco se afianzan con una boda íntima y familiar.

La presentadora ha acudido en apoyo al diseñador Hannibal Laguna en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, donde ha confesado que ya conoce cuál será la fecha de su gran día. Una elección que no ha sido nada fácil ya que actualmente hay un gran número de parejas esperando a confirmar la fecha de su boda tras todas las cancelaciones de 2020 y retrasos por las medidas de restricción de la pandemia. Por eso, conocer la futura fecha ha sido un gran alivio para la pareja y muy grata noticia.

"Acabo de saber la fecha. Ha sido complicadísimo conseguir una fecha porque todas las ceremonias del 2020 no se pasaron al 2021 sino al 2022, con lo cual estaba todo hasta arriba. Además, quería algo cerca de casa, algo campestre donde pudiera llevar a mis animales... Quería unos requisitos, pero ya lo tengo. El 30 de julio", aseguraba la modelo ante los micrófonos de los periodistas.

Ahora que ya sabe la fecha, la periodista ha comenzado a pensar en todos los detalles: el look, el convite y el show. Así habrá que esperar hasta verano para poder disfrutar del enlace de la periodista y el Policía Nacional.

