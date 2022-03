Toñi Moreno ha sufrido un inesperado revés: le han robado el teléfono móvil. La presentadora de 'Secret Story' parece no haber empezado la semana con buen pie, viéndose obligada a utilizar sus redes sociales para avisar de lo sucedido a todos sus contactos. Sin querer entrar en demasiados detalles sobre cómo sucedió, la periodista ha anunciado a través de su cuenta de 'Twitter' lo ocurrido para que todos sus contactos sepan que ahora es una persona desconocida la que tiene su móvil.

"A todos mis contactos … me han robado el móvil esta mañana . Así que hasta que consiga otro… tened paciencia. Buenos días a todos !!!!", ha escrito Toñi Moreno a través de sus redes sociales. Sin duda, todo un revés para ella, ya que hoy en día el móvil se ha convertido en un imprescindible en nuestras vidas que para muchos también es una herramienta de trabajo. Un dispositivo en el que indicamos nuestras citas importantes y donde tenemos el teléfono de nuestros jefes, amigos, familiares, compañeros de trabajo... Además, en el caso de la presentadora, seguro que también tiene el contacto de numerosas personas conocidas con las que tiene una gran relación o a las que ha tenido que entrevistar.

A todos mis contactos … me han robado el móvil esta mañana . Así que hasta que consiga otro… tened paciencia. Buenos días a todos !!!! — Toñi Moreno (@tmorenomorales) March 14, 2022

Sus seguidores han reaccionado rápidamente a esta noticia intentando darle algunos consejos para ver si logra localizarlo. Lo cierto es que perder el teléfono móvil puede suponer todo un fastidio, ya que en él guardamos numerosos recuerdos, fotografías y vídeos que ahora la presentadora ha podido perder. Por suerte, estos aparatos suelen estar bloqueados con un código que hace más difícil que cualquiera pueda entrar en él y ver lo que hay en su interior.

Ahora, Toñi Moreno, que siempre suele ser muy activa a través de sus redes sociales compartiendo momentos tanto profesionales y como de su vida privada, se ha visto obligada a estar un tiempo incomunicada mientras intentaba encontrar una solución a este problema, algo que espera poder hacer en poco tiempo para poder ponerse en contacto de nuevo con todos sus allegados y seguir así con su rutina diaria compartiendo algunos de los momentos que vive a través de sus redes sociales.

