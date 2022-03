Oriana Marzoli ha decidido hacer varios cambios tras cumplir 30 años, y su pelo ha sido uno de ellos

La influencer terminó los 29 reconciliándose con Iván González tras pasar una noche en el calabozo por una pelea con otro ex

Oriana Marzoli es una chica nueva, y no le ha hecho falta más que cumplir los 30 para que su madurez dé un salto cualitativo. La influencer ha decidido hacer varios cambios en su vida, y uno de ellos ha sido acabar con su imagen de 'Barbie' mona pero ñoña: hace tiempo que ha empezado a mostrarse al natural en las redes sociales, incluso con la cara lavada, pero sin duda una de sus transformaciones más grandes la acaba de estrenar cambiando radicalmente de look.

La venezolana siempre ha sido muy fan de las melenas muy largas, pero el uso de extensiones de forma continuada acabó por destrozarle el pelo, así que ha cogido al toro por los cuernos y ha hecho lo que nunca pensó que se atrevería a hacer: se ha quitado las extensiones y se ha cortado su pelo, dejándolo al natural para intentar recuperarlo.

Oriana ha manifestado que está orgullosísima de haber dado ese paso, e incluso se ha emocionado al verse: "Me veo súper guapa, lo juro por Dios. Necesitaba un cambio en mi vida. No es sólo los 30, necesitaba un cambio interno. Me hace sentirme bien hacer lo que muchos decíais que no tenía cojones a hacer. Parece una bobada, pero me he atrevido, y estoy súper a gusto. De verdad que veo que estoy evolucionando un montón, y me hace muchísima ilusión", ha dicho entre lágrimas en su canal de mtmad.

Además, ha querido tomar esta decisión después de meditarlo mucho: "Lo tenía súper estropeado. Si os enseñase... no es que tuviera calvas, es que tenía trozos como cortados. Ahora me veo hasta más cantidad. Me veo guapísima, y es algo que no me hubiera esperado jamás, pero necesitaba arreglármelo, y me he dicho 'Oriana, vas a estar igual de guapa, lo tienes que recuperar, córtatelo que no pasa nada. Vas a seguir siendo la misma...' y me he emocionado", ha confesado en su canal.

Esperamos que este cambio le ayude a seguir hacia adelante, con nuevas metas y nuevos propósitos, porque ya se sabe que lo más difícil siempre es empezar. ¡Ánimo y a por los 30 con otra mentalidad, Oriana!

