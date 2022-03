Alexia Rivas ha demostrado que 'Supervivientes' es más que un reality y que los lazos de unión entre los concursantes duran más allá del fin del concurso. De Honduras se trajo alguna que otra enemiga -como Sylvia Pantoja (las broncas entre ambas fueron épicas)- pero también grandes amigos como Omar Sánchez, algo que le ha provocado estar en el punto de mira tras la separación del surfista de Anabel Pantoja; Palito Dominguín y Lara Sajen. Junto a estas últimas, la periodista ha vivido un divertido reencuentro que ha compartido en sus redes sociales.

La colaboradora televisiva planeó una divertida tarde de chicas en Madrid junto a la sobrina de Miguel Bosé, que no vive en la capital. Juntas estuvieron haciéndose la manicura -Alexia se decantó por un blanco roto y Palito arriesgó con una manicura francesa roja-.

Luego estuvieron comiendo en restaurante junto a su otra compañera de reality, Lara Sajen. O como la actriz ha contado en su Stories entre risas: "Estoy con dos amigas porque es tarde de amigas, ellas comen y yo miro". Las tres parecían pasárselo de maravilla y ponerse al día tras meses sin verse. Alexia subió a sus redes un post en el que dejaba claro que ellas dos, junto con Marta de Lola -que no pudo unirse a la cita- son "las 3 mejores féminas que me llevó de 'SV'".

Para terminar este encuentro de chicas, Alexia y Palito acudieron a un centro de masajes. "Nos acabamos de dar un masaje Thai increíble", escribía la gallega en sus redes junto a una imagen en la que ambas se mostraban de lo más relajadas tomándose una infusión.

Palito Dominguín y Alexia Rivas no comenzaron con buen pie su aventura en 'Supervivientes'. Le tocó en el Barco Encallado y el vaivén del navío les produjo mareos y náuseas. Lara Sajen, que compartió reality con ellas desde el príncipio, se convirtió en su 'enfermera'.

