Alexia Rivas continúa en el punto de mira por su gran amistad con Omar Sánchez. Anabel Pantoja ya ha dejado claro que no le gustaría que entre ellos sucediese algo más, haciendo ver que no le hacía nada de gracia ver al canario pasar tiempo con la colaboradora a pesar de que ellos dos ya no estén juntos. Ahora, la periodista ha decidido acudir al 'Viernes Deluxe' para responder a las últimas declaraciones de la sobrina de Isabel Pantoja y desvelar claro cómo se encuentra.

"No lo estoy pasando bien. Que me vuelvan a poner como la tercera en discordia no me está viniendo bien", ha explicado reconociendo que no le gusta volver a encontrarse en medio de una relación como le ocurrió con Marta López y Alfonso Merlos. Por este motivo, ha querido conceder una entrevista para dejar claro que nunca ha tenido nada con Omar Sánchez.



En cuanto a si ha hablado mal de Anabel Pantoja delante de Omar Sánchez, ella ha asegurado que no y que la únicas veces que lo ha hecho es cuando ha dicho algo con lo que no está nada de acuerdo. "Tiene como un doble discurso. A mi no me ha gustado y así se lo he hecho saber a través de Omar, ella sabe que no tiene nada conmigo, sabe que Omar volvería con ella, pero luego dice cosas mías", ha aclarado reconociendo que no entiende por qué no le gusta a la prima de Kiko Rivera.

La colaboradora ha asegurado que en estos momentos se encuentra "soltera pero no sola". Además, ha pedido que dejen de asociarle a Omar porque le recuerda a los sucedido con el 'Merlos Place'. "Tras lo sucedido estuve un año en mi casa con una depresión, medicada, me fui yo del trabajo sin paro", ha indicado asegurando que en ese momento no lo pasó nada bien por las críticas y que ahora no le gustaría que volviese a suceder.

Alexia Rivas y su 'zasca' a Kiko Matamoros

Por otro lado, durante su entrevista también ha protagonizando algún que otro encontronazo con Kiko Matamoros después de que él asegurase que Alexia Rivas quería aprovecharse de la ruptura de Anabel Pantoja y Omar. "Tú te hiciste un polígrafo aprovechándote de la ruptura de Omar y Anabel, ¿no?", le ha reprochado. Una respuesta que ha hecho que todos los colaboradores se levanten para aplaudir su sonoro 'zasca'.

El padre de Diego Matamoros le ha advertido que cree que 'el Negro' está intentando utilizarle para darle celos a Anabel Pantoja. Sin embargo, parece que no lo lamenta por ella, y es que le ha echado en cara que quiera ganar protagonismo a costa de esto jugando con esta historia despistando a los periodistas.

