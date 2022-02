Anabel Pantoja arremete contra Alexia Rivas tras su 'Deluxe'

Las palabras de Alexia Rivas sobre Omar Sánchez no han sentado nada bien a la prima de Kiko Rivera. La joven no está dispuesta a que nadie menosprecie a su todavía marido o eso es lo que ella ha interpretado de las palabras de la colaboradora de televisión. Por eso, Anabel Pantoja ha arremetido duramente contra Alexia Rivas. Hace unos días ya comentó que no le haría nada de gracia que la joven mantuviese una relación con el que fuera su marido. Sin embargo, ahora lo que le molesta es la forma que tiene la colaboradora de televisión de dirigirse a su chico. En su entrevista de este viernes en el 'Deluxe', Alexia negó que mantuviese una relación sentimental con Omar Sánchez y aclaró que lo único que les une es una amitad.

"No es Maluma, no me reporta nada", soltó durante su entrevista. Unas palabras que a la sobrina de Isabel Pantoja le han sentado como una patada en el estómago y por las que ha querido salir en defensa de su expareja. A pesar del momento personal tan complicado que se encuentra atravesando, con su padre ingresado desde hace más de dos semanas en el hospital, no ha dudado en soltar un sonoro zasca a Alexia.

Instagram

"Por supuesto que no es Maluma ni ningún futbolista de tu clase social. Es un ser muchísima más grande de lo que te pueda reportar", comienza diciéndole a Alexia Rivas dejando claro que no va a menospreciar a su marido.

"Tener amigas para esto, es mejor lejos, Desafortunado comentario clasista y asqueroso", terminaba soltando la sobrina de Isabel Pantoja para luego lanzarle una advertencia a Alexia Rivas: "si una se cansa que la nombren o la metan en medio, no se meta usted con gente que no esté a su altura o le reporte para llevarle a un deluxe 😘".

