Parece que 'El Hormiguero' ha incluido a un nuevo integrante al equipo y se trata, nada más y nada menos, que de la invitada de la noche: Rosalía. La cantante catalana acudía al programa para hablar del inminente lanzamiento de su esperado nuevo disco, titulado 'Motomami', que sale a la venta el 18 de marzo. "Me gusta mucho la gente que va por el camino difícil", le confesaba Pablo Motos desde su casa y, por querer mostrarle una guitarra de la habitación, toda la audiencia del programa ha podido ver cómo es el pijama de Pablo Motos. "Tú eres la 'motomami' y yo soy el 'motopapi'", decía desatando las carcajadas en el plató.

La joven no puede ser más natural, tanto es así que el programa le convencía para hacerse pasar por una reportera cambiando su look y así poder hablar con la gente de qué les parecía Rosalía como cantante. Sin dudarlo la catalana aceptada y no se lo ha podido pasar mejor. Completamente disfrazada, con peluca, gafas y lentillas de color claro, sin uñas y ropa sencilla, Rosalía se mimetizaba con su papel de reportera y les hacía preguntas a los madrileños por el barrio de Salamanca.

de hecho la joven preguntaba a unos chicos por C. Tangana, con quien tuvo una relación mientras estaba trabajando en 'El mal querer'. Una de las entrevistadas se sinceraba sin saber que la que le preguntaba era la misma Rosalía, y confesaba que el joven le había copiado el estilo flamenco. La intérprete de 'La fama' respondía poniendo caras y con un escueto "tú sabrás".