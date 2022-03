Todos los famosos que han fallecido en 2022

El tenor aragonés Bernabé Martí ha fallecido a los 93 años. La familia del artista ha sido la encargada de confirmar la noticia desvelando que murió en Barcelona, donde tenía su residencia actual. Sin duda, una triste noticia para el mundo de la música. El cantante contaba con una larga trayectoria profesional en la que logró obtener grandes éxitos gracias a sus papeles en óperas destacadas como 'Rigoletto', de Giuseppe Verdi; 'Norma', de Vincenzo Bellini; y 'Carmen', de Georges Bizet. Sin embargo, en 1985 tuvo que verse obligado a abandonar los escenarios tras padecer una afección pulmonar primero y más tarde otra cardiaca.

Durante su carrera artística tuvo la oportunidad de compartir escenario con su mujer, Montserrat Caballé, considerada la gran dama de la ópera. Ambos se enamoraron al actuar juntos en 'Madame Butterfly' en La Coruña y ocho meses después, en 1964, decidieron contraer matrimonio. Juntos tuvieron dos hijos Montserrat Martí y Bernabé Martí Jr. Uno de los momentos más duros para el tenor fue cuando en 2018 perdió a su mujer. Montserrat Caballé falleció a los 85 años tras haber permanecido un tiempo ingresada por un problema de la vesícula.

Gtres

En cuanto a su trayectoria profesional, Bernabé Martí se dedicó al mundo de la música por casualidad. El viudo de Montserrat Caballé vivió en su pueblo hasta los 22 años, donde trabajaba en el campo y participaba en la banda municipal de música. Finalmente, el párroco de la localidad se dio cuenta de su gran potencial y le aconsejó que se marchase a Zaragoza para continuar formándose. A partir de ese momento se marchó para estudiar y comenzó a realizar diversos viajes a distintos lugares como Madrid, Italia o Alemania. Una formación que le permitió comenzar a realizar conciertos por toda España y por Europa.

Además, también realizó varias giras en América, algunas de ellas en la compañía de su esposa con la que interpretó algunas obras como 'Aida', 'Manon Lescaut' o 'La bohème'. Ahora, el mundo de la música está de luto por esta gran pérdida.

