Rocío Carrasco ha mostrado las declaraciones que su familia realizó ante el Tribunal Eclesiástico cuando solicitó su nulidad matrimonial. Unos documentos que ahora le han servido para demostrar qué pensaba su madre sobre Antonio David Flores y cuánto sabía su familia sobre los problemas que tuvo con él. Tanto Ortega Cano, Rosa Benito y Amador Mohedano han negado públicamente saber lo mal que lo pasó la hija de Rocío Jurado durante su relación con el ex Guardia Civil. Sin embargo, estos papeles ofrecen una visión completamente diferente.

El primero al que ha querido señalara como un "mentiroso" es a Ortega Cano. La hija de la cantante ha mostrado unos documentos en los que él declaraba que había visto a Antonio David Flores en una actitud de "soberbia" en algunas ocasiones. Unas palabras que contrastan con lo que dice actualmente.

Telecinco

A través del especial 'Los papeles de la Rota', Rocío Carrasco ha mostrado también las declaraciones que realizó Juan de la Rosa, el secretario personal de Rocío Jurado, y donde queda reflejado que Amador y Rosa también sabían más de lo que han dicho. "Una mañana, sobre las ocho, veníamos en coche desde Madrid Amador, la esposa de este y yo, y vimos cómo nos adelantaba David en un coche con una mujer", contó en su declaración.

Sin duda, un testimonio con el que se refleja que ellos conocían la presunta 'deslealtad' de Antonio David Flores. Un episodio del que nunca han hablado a pesar de que Rosa Benito sí que acusó en el pasado al ex colaborador de haber sido infiel a la madre de Rocío Flores. Sin embargo, aunque ella sí que le apoyó en el pasado, ahora ha preferido mantenerse al margen tras la emisión de la docuserie de Rocío Carrasco. Un cambio de actitud que ahora la hija de Rocío Jurado le echa en cara. "A Rosa no lo sé, me da cosa porque como hoy es una cosa y mañana otra... Vamos a dejarla en el resto, en los que no son familia", le ha indicado a Jorge Javier.

