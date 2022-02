Rocío Carrasco estrenará esta noche el especial 'Licencia para hablar'. Un programa en el que la parte de su familia menos mediática hablará para dar su punto de vista y mostrar su apoyo a la hija de Rocío Jurado. Durante el avance que ya ha emitido 'Telecinco' hemos podido ver cómo algunos primos de 'la más grande' y tíos han decidido romper su silencio para contar su versión. Un proyecto en el que también se puede ver hablar a Manolín, hermano de la madre de la cantante.

Sin embargo, pocas horas antes de su estreno, el diario 'La Razón' ha dado a conocer que Rocío Carrasco ha sufrido la trágica pérdida de este miembro de su familia. Al parecer, Manolín murió el pasado mes de enero, un hecho que la madre de Rocío Flores ha preferido mantener en silencio, viviendo la pena de esta noticia en la más estricta intimidad.

Telecinco

Además, según ha dado a conocer este citado medio, parece que la ex pareja de Antonio David Flores no acudió al entierro de su tío abuelo. Las personas que sí asistieron a darle el pésame a los familiares fueron Amador Mohedano y José Antonio Rodríguez, entre otros. Una noticia que ha llamado la atención teniendo en cuenta la estrecha relación que ha mostrado tener Rocío Carrasco con Manolín a través del especial que verá la luz en pocas horas.

Ahora, en 'Licencia para hablar' se podrá ver la visita que Rocío Carrasco realizó a Manolín y su mujer Antonia, con quienes habló largo y tendido sobre su vida. Sin duda, un programa que podría ser muy duro para sus familiares debido a su reciente fallecimiento. Sin embargo, parece que ella ha pedido permiso para poder mostrar este documento audiovisual y ha contado con el consentimiento de todos ellos para seguir adelante con el proyecto.

Telecinco

Sin duda, una trágica noticia para Rocío Carrasco, que seguía muy pendiente de su tío abuelo desde la distancia y que se ha dado a conocer a pocas horas de poder escuchar qué pensaba él de todo lo que ha sucedido en su familia. "Contando tu verdad, eso es imparable", es una de las frases que se le puede escuchar decir a Manolín en el adelanto de este especial en el que le demuestra todo su apoyo.

