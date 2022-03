Miki Nadal está de celebración por partida doble. El colaborador de 'Zapeando' celebra este 18 de marzo no solo el Día del Padre, sino que se convertirá en padre por segunda vez. El humorista ha elegido este 19 de marzo para hacer este anuncio que ha compartido con sus seguidores en redes sociales. Además, ha confesado que no solo es una sorpresa para sus fans, también para su hija Carmela -fruto de su matrimonio con Carola Escámez- quien dentro de unos meses se convertirá en orgullosa hermana mayor. Miki Nadal anuncia que volverá a ser padre de una niña.

"Hoy es el Día del Padre y mi pequeña me ha preparado una sorpresa con regalos y muchos besos. Ser padre es lo más bonito que me ha pasado en la vida y he tenido la suerte de tener una hija maravillosa. Pero hoy la sorpresa se la ha llevado ella porque hoy se ha enterado de que dentro de unos meses si todo va bien será la “hermana mayor”, ha afirmado a través de su perfil de Instagram con una imagen de lo más romántica en la que aparece besándose con su novia, Helena Aldea.

Y continúa con el feliz anuncio: "Helena, la mujer que la vida me ha puesto al lado como compañera de viaje hasta el infinito y más allá va a ser la mejor mamá del mundo porque es buena, dulce, paciente y sorprendente. Y estoy muy feliz de vivir esta nueva aventura con ella. Estoy viviendo sin duda una de las mejores épocas de mi vida y quiero que el mundo se entere. Por cierto si queréis saber si será niño o niña nos evitaremos el numerito de la fiesta de los globos de colores o fuegos artificiales rosas y azules. Todo más simple, en la segunda foto tenéis la solución.😉 ¡¡¡Sed felices!!!".

Después de esta gran declaración de amor a su actual pareja, Helena Aldea, el humorista también ha desvelado el sexo del bebé que está esperando su chica y no será otro que otra niña.

Su muro se ha llenado de felicitaciones, entre ellas, la de Ana Simón que hace tan solo unas semanas también anunciaba su embarazo. O la de su compañera Cristina Pedroche que exige ser la madrina de la niña después de haber ejercido de Celestina de la pareja.

