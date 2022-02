Anna Simón llevaba más de dos meses alejada de los selfies de cuerpo entero y del primer plano de la cámara de su móvil. Tanto es así que en su publicación mensual de promoción de su coche, en la que siempre sale posando de pie junto a él, este pasado mes de febrero posó sentada en el asiento del piloto y ahora ya sabemos el por qué de tanto misterio. La presentadora ha sorprendido esta semana con un gran anuncio: ¡está embarazada! Y a juzgar por su tripa en un avanzado estado de gestación. Con un ajustado vestido verde, la catalana ha posado finalmente para su cámara compartiendo la imagen con todos sus seguidores adjuntando un mensaje realmente escueto pero eficaz: "Tic, tac. Baby is coming" (Bebé está en camino).

La presentadora siempre ha sido muy celosa de su vida privada tanto es así que no se le ha conocido ninguna relación amorosa tras su ruptura con Miki Esparbé aunque sí nos confesó a Diez Minutos que estaba en pareja y muy feliz con alguien que no era del mundo televisivo. Además, tampoco se caracteriza por ser muy activa en sus redes sociales, lo que explica que haya esperado tanto para compartir la gran noticia con sus más de 700.000 seguidores.

Por otro lado, en una entrevista reciente a TV3 Anna Simón se había pronunciado sobre la maternidad reivindicándose en contra de la presión social por ser madre: "No tengo hijos, voy tarde pero me lo empiezo a pensar. Si fuera un hombre, no me lo estarías preguntando. Cuando una mujer llega a los 35, la pregunta es el niño cuándo. ¿Y si no quiero?".

Vanessa Romero, Josie, Valeria Ros, Irene Junquera, Iñaki Urrutia, Maya Pixelskaya, Lorena Castell, Jon Plazaola, con quienes coincidió en su etapa de Zapeando, han sido solo algunas de las miles de personas que han compartido sus mensajes de enhorabuena con la catalana. De esta época cabe destacar las felicitaciones de Miki y Cristina Pedroche: "¡Voy a ser tía!", exclamaba esta última.

