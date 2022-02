Patricia Pardo y Christian Gálvez componen la pareja sorpresa por excelencia de la temporada. Después del divorcio de ambos de sus respectivas parejas, se ha conocido que los dos han vuelto a recuperar la ilusión con una relación que ha sorprendido a propios y extraños. Tanto que así es como ha reaccionado Almudena Cid, ex mujer del presentador de 'Alta tensión'. Los compañeros ya mantenían una amistad años atrás que ha estrechado su complicidad en los últimos meses, sirviéndose de apoyo para sus respectivas rupturas.

Una complicidad que ya demostraban ambos frente a las cámaras a finales de 2020 cuando los dos tenían que compartir conexión en directo por 'El programa de Ana Rosa', espacio que Patricia ha comandado tras la baja temporal de Ana Rosa Quintana por su enfermedad. El programa se interesaba por Christian Gálvez y Sandra Barneda por ser los responsables de retransmitir las Campanadas desde Canarias, por lo que se contactó con ellos el 31 de diciembre de 2020.

Mediaset

En la conexión no faltaron las risas y es que Patricia Pardo confesaba que en plató estaban "muriéndose de frío" pues había una ola de bajas temperaturas en la Península, mientras que en Canarias los termómetros marcaban uno ideales 20ºC. “Se están cachondeando de nosotros. Están ahí muertos de la risa. Claro, con ese sol y la temperatura que tenéis en la playa”, dijo la presentadora ante las risas de Gálvez que respondía que "estamos muy a gustito". Una respuesta que ya demostraba que ambos se sentían cómplices.

Este momento se producía escasos meses antes de que Almudena Cid y su ex marido hicieran oficial su separación. Tiempo después, a finales de 2021, Patricia Pardo también se quedaba soltera. Una situación que habría aumentado la complicidad de ambos, que ya compartían momentos de amistad.

“Es encantador. Es un pedazo de profesional y compañero”, aseguraba de él Patricia Pardo quien confesaba que ambos comparten una gran afición: el deporte. “Yo voy a hacer una confesión, Christian. Yo he hecho planchas en el suelo con este señor en sastrería”, dijo la presentadora en esta misma conexión. Y es que ambos habían aprovechado tiempos muertos para hacer deporte juntos en la zona de estilismo. “Por muchas más planchas este 2021, en sastrería o en cualquier pasillo de Mediaset”, dijo Gálvez.

Pero este no es el único guiño que ha habido a la relación. Según reconocían en 'Socialité', ambos han llevado la relación "con mucha discreción" aunque no han podido evitar dejar pistas. La última podría haber sido la de la propia Patricia que destacaba que en el Día de San Valentín contestaba a su compañera Ana Terradillos, sobre cómo estaba su corazón: "Enamorada del amor", respondía con una dulce sonrisa.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io