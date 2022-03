Almudena Cid se ha mantenido siempre en silencio desde que la bomba informativa estallara. Apenas unos meses después de hacer público su divorcio, Christian Gálvez y Patricia Pardo confirmaban que estaban comenzando una relación romántica con la que ambos están muy ilusionados y se muestran enamorados. Semanas después, la pareja lucía de la mano por las calles de Madrid sin ningún tapujo, mientras que la ex gimnasta se mantenía en silencio ante las preguntas de los reporteros cada jornada después de su función de teatro 'Una historia de amor'.

Tras las fotografías, la gimnasta olímpica, visiblemente cansada, ha huido de las preguntas corriendo tras la salida del teatro, sin dar ninguna declaración. Sin embargo, Cid sí ha sido elocuente a través de las redes sociales, y no con sus mensajes, sino a través de las interacciones que está llevando a cabo con sus seguidores, confirmando que está al tanto de lo que se habla sobre su Patricia Pardo, ella y su ex.

Telecinco

Mientras que Instagram lo utiliza para desahogarse, Almudena Cid ha dado 'me gusta' con su perfil de Twitter a algunos mensajes, que selecciona cuidadosamente, donde le han mostrado su apoyo a lo largo de estas semanas, dejando ver que se encuentra visiblemente dolida con la situación que está viviendo. Mensajes, algunos de ellos, muy en la línea de lo que opina su familia de su ex. "Las cosas salen a la luz. Pero antes de la luz tiene que existir una vida. Hay excusas, no verdades", escribía un usuario el 28 de febrero, día en el que se conocía la relación de Gálvez y Pardo, y momento en el que Almudena dejó de seguir a su ex en redes sociales.

Mensajes a los que Almudena Cid ha dado ’me gusta’. Twitter @almudenacid

"Todas hemos sido Almudena Cid en algún momento de nuestras vidas. Este tipo de hombres, abunda. Señora Cid, con la cabeza bien alta! Que lo mejor que te ha podido pasar, es que se fuera de tu vida", apunta otro mensaje al que la gimnasta ha dado 'like', que se fecha del 6 de marzo, cuando Christian Gálvez se declaraba a su nueva novia en los micrófonos de su programa. Una declaración que otro usuario afeaba en un mensaje también apoyado por la gimnasta olímpica: "Que Christian Gálvez haga está declaración de amor a Patricia Pardo con su ruptura tan reciente y sabiendo que Almudena Cid no lo está pasando bien me parece hasta cruel, la verdad".

Y es que, aunque la gimnasta no quiere hablar con los reporteros, no se corta en las redes sociales mostrando que no está nada cómoda con toda la situación y dejando claro que actualmente sólo tiene cabeza para su único "refugio": el teatro.

