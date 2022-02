Christian Gálvez ha hecho como su actual pareja y se ha liado la manta a la cabeza para gritar a los cuatro vientos su amor por la presentadora Patricia Pardo. La sustituta de Ana Rosa Quintana confirmaba la relación el con presentador esta mañana en el programa: "Estoy feliz y estoy ilusionada. Y voy a decírtelo con una frase de nuestra querida Ana Rosa: si son rosas, florecerán", eran las palabra exactas de la presentadora.

Esta nueva noticia parece haber afectado mucho a Almudena Cid. La gimnasta ha tomado la determinación de dejar de seguir a su ex marido de las redes sociales, por lo que no ha podido ver la declaración de amor de Christian a Patricia. Esta tarde del 28 de febrero el presentador de Mediaset ha sorprendido a todos al publicar una fotografía en Instagram con la que ha confirmado su noviazgo con la gallega.

Christian Gálvez ha compartido una fotografía de unas rosas y un texto muy romántico con un guiño a su amada: "Pasiño a pasiño faise o camiño. Son rosas, florecerán", contestando a las palabras de Patricia en 'El Programa de Ana Rosa'. Esta publicación ha hecho reaccionar a muchos, entre ellos a Máximo Huerta, Kira Miró y Antonio Rossi.

"Estoy tremendamente agradecido por todo lo vivido y aprendido hasta el momento. Y ahora, poco a poco se instalará en mí la ilusión por todo lo que me queda por vivir y aprender", apuntaba el presentador cuando se conoció la noticia de su separación con la gimnasta.

