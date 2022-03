Marta Hazas habla de Miki, el hijo de Paula Echevarría. Las actrices son buenas amigas desde que coincidieron en 'Velvet' y la mujer de Javier Veiga ha compartido momentos con el pequeño que se ha convertido en el centro de atención de todas las reuniones. Marta Hazas ha pasado por el festival de Málaga para presentar su nueva serie 'Días mejores', que se estrena en Prime Video el 22 de abril, y allí habló de esta producción, sus nuevos proyectos y sus amistades.

"Es una serie muy bonita. Estoy súper orgullosa de este proyecto, me ha encantado. Creo que es una serie que, a pesar de ir sobre el duelo, que todos hemos perdido a un ser querido, es una serie muy luminosa, una serie que tiene mucha comedia. Ha funcionado increíble toda la parte de comedia y es que me ha encantado. Es como muy redonda la serie, muy diferente también a lo que últimamente estamos viendo" comentó sobre 'Días mejores'. En el vídeo de la parte superior, Marta Hazas, que trabajó con su marido Javier Veiga en la serie 'Pequeñas coincidencias', confiesa qué hace en un día bueno y qué le ha parecido el hijo de Paula Echevarría. ¿Miki ha despertado en ella el instinto maternal? ¿A quién se parece más el pequeño: a su padre o a su madre? ¡Dale al play y escucha sus palabras!

Gtres

Marta Hazas, que también colaboró en 'El Hormiguero', reconoce que tiene mucho trabajo pero que lo hace encantada. "Soy una enamorada de mi trabajo y al final es que es mi trabajo y también es mi ocio. Entonces cuando trabajas en lo que te gusta pues no cuesta hacerlo, yo encantada... Yo entiendo que es una profesión que o es muy fácil o es imposible, pero para mí es el mejor trabajo del mundo", explicó. Y es que la actriz tiene la agenda repleta: también presentará en Málaga, 'Las niñas de cristal', su nueva película; graba la segunda temporada de 'Rutas bizarras' para TVE y, este verano, rodará una nueva película.



Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io