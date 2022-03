Repasamos el árbol genealógico del clan Pantoja

Isabel Pantoja, la fiscalía ratifica los tres años de prisión que pedía para ella

Isa Pantoja acudía bastante triste a 'Ya son las ocho' pero menos en shock que al ver en 'El Programa de Ana Rosa' como su madre volvía a los juzgados. Nueve años después, Isabel Pantoja volvía a sentarse en el banquillo de los acusados y su llegada a los juzgados causaba un gran revuelo, tanto, que la tonadillera, que caminaba de la mano de su hermano Agustín ha tenido que separarse de él y ser escolatada por hasta siete guardias civiles para entrar en el Juzgado de lo Penal número 5 de Málaga para responder por la supuesta venta irregular de la casa 'Mi Gitana', en Marbella. ¿Ha asimilado la joven este nuevo varapalo?

"Ya estaba en casa y más tranquila. Por lo que tengo entendido está más tranquila pero ha tenido que ser muy difícil para ella", comenzaba explicando la colaboradora a sus compañeros de programa. Según han contado en 'Sálvame', Isabel Pantoja solo contaría con su hermano Agustín, y ella misma se refería a él como su gran y único apoyo. La joven aprovechaba el espacio para volver a tenderle la mano a su madre: "Me siento tranquila como hija porque he hecho lo posible para estar con ella. Aunque igual podría hacer algo más. Me parece increíble que la historia se vuelva a repetir".

El problema que tendría la tonadillera es que ahora mismo no confía en nadie y no quiere que estén encima suya. Solo su hermano que vive con ella: "Me encantaría estar con ella, que no me importa volver a buscarla, pero es una persona que no quiere. Sé que tiene ayuda profesional y me deja más tranquila. Y lo que puedo es darle cariño si ella me lo permite, si ella lo quiere. Pero ella necesita ayuda profesional, pero ha pasado mucho tiempo sin tenerlo y la palabra cárcel pronunciarla le cuesta muchísimo", explicaba muy entristecida la joven.

