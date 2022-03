Isa Pantoja está muy preocupada por su madre. Isabel Pantoja declara este 22 de marzo en el Juzgado de lo Penal número 5 de Málaga para responder por la supuesta venta irregular de la casa 'Mi Gitana', en Marbella, y su hija está muy nerviosa ante la difícil situación que está viviendo su madre. "Me impresiona verla así. Yo pensaba que no iba a acudir por su estado anímico. Ahora mismo esto le va a perjudicar más todavía", han sido sus primeras palabras en 'El programa de AR', en el que colabora. Fue en este mismo espacio, en el que Isa afirmó que su madre tiene depresión. "Tiene depresión. Mi prima Anabel me ha dicho que no tiene móvil actualmente, con quien habla cada vez que quiere saber algo es con mi tío", reconocía la estudiante de derecho.

La tonadillera ha vivido momentos muy duros y nunca ha tenido ayuda profesional hasta ahora, que vuelve a vivir una 'pesadilla'. Isa Pantoja desvelaba que no había podido dormir en toda la noche pensando en su madre.

"Sé que mi madre no está bien, lo sé desde el cumpleaños de mi hijo cuando no le llamó para felicitarle. Enfrentarse otra vez a esto, que no es nuevo para ella, debe ser horroroso. Ella no sale de Cantora, está sola todo al día y solo cuenta con mi tío Agustín con el que está las 24 horas del día y de repente va a un juicio y se encuentra con esto. Es algo que revive y ha tenido que ser horroroso", comentaba Isa al ver las imágenes de su madre entrando en el juzgado.



Captura TV

La estudiante de Derecho ha criticado la poca protección que ha tenido su madre. "El despligue... no ha tenido protección, no lo entiendo ni como hija ni como ciudadana. Entiendo que los medios quieran hacer su trabajo pero no sé por qué no había vallas, la última vez se demayó, le tiraron del pelo... Sabiendo lo que iba a pasar supongo que ella o mi tío habían solicitado algún tipo de protección, pero no sé si se la han negado", declaraba Isa.

En el programa han debatido el cambio de abogados, hasta tres, que han tratado el caso. "Creo que han pasado por varios abogados porque se han planteado varias estrategias. Yo estoy segura de que si ella tuviera que echarle la culpa a él (Agustín Pantoja) tampoco lo haría", concluía Isa Pantoja.

Captura TV

Isa Pantoja: "Estoy en shock"

La colaboradora ha reconocido estar en "shock". "Venía con la idea de que no se iba a presentar. La entrada para mí ha sido súper fuerte porque también revivo lo que pasó en su momento. Mi madre no estáa bien para aguantar lo que se le viene encima. Me encantaría estar con ella. Mi madre sabe que estoy a 40 minutos de su casa, que no me importa ir a buscarla pero no puedo hacer nada con una persona que no quiere. Sé que tiene ayuda profesional y eso me deja más tranquila. Pronunciar la palabra cárcel sigue suponiendo un esfuerzo tremendo para ella", ha dicho Isa.

La hija de Isabel Pantoja tampoco puede contactar con los profesionales que atienden a su madre. "Supongo que los profesionales le habrán aconsejado el aislamiento hasta el punto de quedarse si móvil. Me gustaría estar con ella y ayudarla dándole un abrazo, un beso. Yo tampoco soy algo negativo para ella. Me hubiera gustado estar con ella, acompañarla. Cuando pasó todo yo era muy joven, era menor de edad y lo pasé muy mal por no ir con ella. Estoy en shock, pero preparada emicionalmente para acompañar a mi madre. Y para darle otra versión, como hija", declaraba la hermana de Kiko Rivera.



