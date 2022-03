Belén Esteban no tiene ningún reparo en hablar de cómo le gustaría que fuese su funeral. Tan natural y sincera como siempre, la de Paracuellos sorprendía a los espectadores de 'Sálvame' al desvelar lo detalles de su entierro. La conversación surgió a raíz de la intevención de Amador Mohedano en el 'Deluxe' contando cómo habían sido los últimos momentos de vida de su hermana, Rocío Jurado, y el distanciamiento de la familia Jurado-Mohedano tras la muerte de la tonadillera por problemas con el reparto de la herencia.

Belén Esteban daba su opinión y sentenciaba: "Si fuera hermana, hermano o sobrino de Rocío Jurado, yo besaría por donde fuera mi tía o mi hermana, puesto que a mí me ha dejado algo que no tenía deber ninguno porque tenía tres hijos. No se hablan por la herencia, si no esperabais nada os han dejado".

Captura TV

Tras escuchar sus palabras, Jorge Javier Vázquez le ha preguntado a la colaboradora si ha pensado alguna vez en cómo quiera que sea su entierro. Lejos de mostrar algún reparo, dar paso a una nueva polémica en 'Sálvame', Belén ha dado algunos detalles. "Yo no me quiero morir, yo he nacido aquí para ser feliz y para vivir", ha dicho la de Paracuellos.

"No quiero llegar tampoco muy vieja, como en la película de Brad Pitt en la que todos mueren y él sigue viviendo y cada vez es más pequeño ('El curioso caso de Benjamin Button'). Yo quiero llegar a 102 años", ha asegurado Belén, que también ha revelado el tema que quiere que suene en su funeral: 'One more time', del grupo Daft Punk, una canción con mucho ritmo.

Otra cosa que tiene clara Belén es que no quiere lágrimas en su entierro. "Y no quiero que lloren", ha señalado.

Captura TV

Kiko Matamoros ha reaccionado con humor a las palabas de su compañera: "Si te mueres con 102 años y lo pesada que eres no va a llorar nadie. 102 años aguantándote…". Demostrando que a pesar de estos piques se llevan de maravilla, Belén le ha preguntado: "¿Y no me echas de menos cuando no estoy? Di la verdad". Siguendo con su 'buen rollo' pero muy serio, Matamoros ha dicho: "¿Por qué tengo que decir la verdad en público? Somos actores.

A lo que Belén, sin darse cuenta de su metedura de mata, contestaba: "Yo no soy actora" (en lugar de usar el término correcto: actriz).

