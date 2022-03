Cristina Porta está llevando unas semanas algo complicadas. La joven ha tenido que acudir a urgencias por un problema ocular bastante grave. A ello se le suma la gran pena que tiene al haber terminado su relación con Luca Onestini. La colaboradora reconocía en el plató de 'Secret Story' que le duele ver cómo han acabado las cosas entre ellos. "Las cosas se pueden acabar bien, elegante y con madurez. Si quieres a alguien se pueden hacer las cosas mejor".

La periodista dejó claro que ella no va a hablar de manera despectiva del que fue su pareja: "Yo pido respeto por él pero el primero que me tiene que respetar es él a mi", y ahora sigue centrada en su vida y sobretodo en su bienestar.

Instagram

La concursante de 'Secret Story' acudía al hospital y lo contaba todo a través de sus stories. Desde los nueve años, Cristina padece una dolencia de lo más molesta es sus ojos. "Muchos os estáis preocupando por mí, gracias. Ya he salido de urgencias y he ido a la farmacia. Era a causa del herpes zoster, que me estaba afectando a la vista. Esto me ha salido muchas veces en el labio cuando tenía un disgusto muy grande", explicaba la joven con fotos explícitas del ojo afectado.

"Desde entonces, me habrá pasado como unas 10 veces, siempre en el lado derecho de la cara, pero esta vez ha sido muy cerca de ojo y he empezado a perder visión y te puede llegar a causar ceguera", contaba la periodista muy asustada. "Cuando empiece a tomar la medicación, se me pondrá como una costrita dura. Lo malo es que esas pastillas me dejan súper K.O.", terminaba la ex concursante del reality. Seguramente este revés con su ex pareja le haya provocado un gran disgusto y el dolor a veces se manifiesta físicamente.

