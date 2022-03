Dicen que la tele es como una gran familia (a veces algo desestructurada), pero hay veces que el dicho es toda una realidad, y es que nos acabamos de enterar de que una de las famosas del momento, Cristina Porta, tiene una prima que todos conocemos, y salió a la luz la pasada noche durante el debate de 'Secret Story', en el que Víctor Sandoval daba la cara tras su paso por el reality, del que ha acabado abandonando. Su enfrentamiento con la ex de Luca Onestini tuvo un pique que acabó sacando a la luz un detalle muy personal de la joven periodista.

En pleno enfrentamiento, Cristina se dio cuenta de que algunos de los asistentes no estaban aplaudiendo a Rafa, que está siendo uno de los concursantes que está dando más 'chicha' en esta edición, y ha sido precisamente con el que Víctor ha tenido un gran enfrentamiento en los pocos días en los que ha estado en la casa. "Está para hacer daño. Es el Twitter de la casa", llegó a decir de él. "No sé si hay alguien, al menos en los sofás sentado, que no desee que Rafa sea el ganador. Yo defiendo mucho a Marta, pero si no fuera por él, no habría 'Secret Story'", apuntó Cristina. "Yo no he aplaudido, no estoy en los sofás", añadió Víctor.

El cruce de acusaciones empezó a subir de nivel entre los dos. "Por eso he dicho 'en los sofás'. Yo es que soy muy precisa", sentenció Cristina. "¡Qué lista eres! Me recuerdas a tu prima, a Fresita, mi amiga, que tú no la nombras, pero yo sí", soltó Sandoval para sorpresa de todos, dejando claro que la ganadora de 'Gran Hermano 5' es familiar de la periodista. "¿Por qué la tengo que nombrar? Y orgullosa que estoy de que sea mi prima segunda", anunció Porta, levantando el aplauso de los presentes. "Ah, no sé, porque no la nombras", insistió el colaborador.

Sin duda, un cruce de puñaladas que a Víctor, esa noche, no le salió bien, porque si pretendía dar a entender algo por que Cristina fuera familia de otra televisiva, desde luego, le salió el tiro por la culata...

