Elena Telecinco "Estafé a mis amigas con marcas de lujo". La ex concursante ha desvelado que tuvo que hacerlo tras encontrarse muy mal económicamente.

Brenda Telecinco "Me enganché a comer estropajo". La ex concursante ha reconocido que cuando estaba embarazada le aliviaba a poder calmar sus dolores.

Héctor Telecinco "Fui infiel a mi pareja con más de 100 parejas". El ex concursante ha reconocido que estaba viviendo una relación tóxica y vieron en esto una vía de escape.

Alberto Telecinco "Fui una persona obesa y no quería salir de casa". El ex concursante ha reconocido que el fallecimiento de su padre fue lo que provocó que comenzase a entrar en una depresión y no dejase de comer.

