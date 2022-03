Rosa Benito cuenta con una larga trayectoria profesional en la que ha conseguido consolidarse como una de las colaboradoras fijas de 'Telecinco'. Atrás quedaron los tiempos en los que ella trabajaba como peluquera, y es que desde que saltó a la fama tras convertirse en la mujer del hermano de Rocío Jurado, a la madre de Chayo Mohedano no le han faltado ofertas de trabajo en la pequeña pantalla. Ahora, ha salido a la luz uno de sus trabajos más sorprendentes y es que la ex mujer de Amador Mohedano...¡también hizo sus pinitos como actriz!

La colaboradora ha demostrado ser una persona camaleónica que no teme probar nunca cosas nuevas. En televisión le hemos podido ver desde trabajando como colaboradora en programas como 'Sálvame' o 'Ya es mediodía' hasta poniéndose a prueba en realities como 'Supervivientes' o 'GH VIP'. Una larga trayectoria televisiva donde también ha probado suerte en el mundo de la interpretación actuando en la mítica serie 'Esposados' de José Luis Moreno que se emitió en 'Telecinco'.

Telecinco

En concreto, se trataba de una sitcom en la que ya habían participado varios compañeros suyos de 'Sálvame' como Lydia Lozano. En ella, se le podía ver interpretando el papel de una mujer controladora y mandona que no dejaba a su pareja hacer lo que él quería. Un personaje con el que demostró tener grandes dotes para la actuación y que tuvo que interpretar delante del público.

En concreto, la ex mujer de Amador Mohedano apareció en 2013 en el segundo capítulo de la primera y única temporada que tuvo esta serie donde actuó junto al actor Jaime Ordoñez protagonizando una divertida escena.

Telecinco

Lo cierto es que ya ha habido varias personas que han tachado a Rosa Benito de ser una gran "actriz". Una de ellas fue Rocío Carrasco que no dudó en desvelar lo que pensaba de ella. "Ella es muy grande, muy cómica, muy actriz pero...Es muy válida para muchísimas cosas y no tengo inconveniente en decirlo". Una opinión que parece compartir con Jorge Javier que durante uno de sus programas de 'Sálvame' reconoció que creía que podría ser una buena actriz. "Si alguien tuviera visión, contrataría a Rosa Benito para una serie. Una historia de buenos y malos y que ella hiciera de mala malísima", llegó a reconocer.

Ahora, viendo su pasado televisivo parece que no estaba tan equivocado, y es que Rosa Benito consiguió conquistar a todo con su interpretación, donde logró meterse en el papel realizando una gran actuación.

