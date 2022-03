Lola Mencía es un culo inquieto, y eso nos quedó claro cuando la conocimos en 'La isla de las tentaciones' y después en 'Supervivientes', pero en lo que se refiere al amor, a la joven leonesa le gusta la tranquilidad de saber que tiene a alguien a su lado. Tener pareja, para ella, es algo muy importante, pero desde luego no ha tenido mucha suerte en el amor: su relación con Diego no terminó bien tras pasar por 'LIDLT', y cuando parecía feliz de nuevo junto a Iván Rubio, anunció ruptura en tas las navidades después de soportar rumores de infidelidad. Y ahora ¿tiene nuevo novio?

Lola ha sido tajante en su canal de mtmad: "No". Ahora mismo está disfrutando mucho de su soltería, entrando y saliendo cuando le da la gana y con quien le apetece sin dar explicaciones, y es que después de dos relaciones seguidas un poco turbias en las que no ha conseguido superar sus diferencias con sus novios, parece que ha aprendido a estar sola y estar bien: "No me apetece. No estoy abierta al amor. Estoy muy a gusto... Si es que siempre que salgo de una relación me meto en otra. Muy perfecto tiene que ser el tío para que yo me meta en una nueva relación", ha explicado.

"El otro día iba en el coche cantando por la mañana súper feliz, en el coche de mis sueños, al trabajo de mis sueños, que es mío... y dije 'qué feliz soy'", ha contado con una sonrisa en la boca. "Tengo a mis amigos de toda la vida, tengo a mi familia... y eso es una satisfacción enorme. No necesito nada más", ha añadido.

¿Cómo se enamora a Lola?

La ex superviviente ha querido, también, marcarse un Iván González y revelar las características que tiene que tener un hombre para enamorarla, porque aunque esté cerrada al amor, la joven tampoco va a echar a nadie de su lado si, de repente, llegara el hombre de su vida: "Tiene que estar soltero", ha empezado diciendo, y es que parece una obviedad, pero no quiere ser la amante de nadie. "Tienes que ser muy gracioso, o tener salidas e ingenio para decir frases y divertirme; ser buena persona; que le gusten los animales... y trabajador".

En este punto, ha querido hacer un inciso porque es algo muy importante: "No puedo estar con alguien que sea un 'nini' o dependa de los padres. Me gusta un tío espabilado, que no tenga miedo a nada. Y que no sea vago en casa: ¡quiero movimiento! Me apetece viajar, irme un fin de semana a donde sea, o ir al gimnasio…". También necesita a un hombre "cariñoso, pero no pegajoso, porque en público no me gusta estar baboseando. En público, un poco canallita". Físicamente, sólo pide "que tengan los ojos claros y que sea moreno", aunque no son cosas excluyentes.

Y, por supuesto, nada de toxicidad: "Necesito un chico que no sea celoso. No quiero una relación de ‘dónde estás’, ‘con quién estás’ o ‘no me parece bien que te vayas con tus amigas de viaje’. Se acabó eso. Necesito una mente libre y aireada. Si te quieren poner los cuernos, te los van a poner, entonces no hay que estar obsesionado. Necesito que sea como mi mejor amigo".

