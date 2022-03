María Pombo ha acudido radiante junto a su marido, Pablo Castellano, a los Premios Ídolo, la primera gala de 'influencer' de España. Un evento muy especial donde se han congregado algunos de los creadores de contenido más influyentes del país como Paula Echevarría, Laura Escanes o Violeta Mangriñán, que apareció con un 'look' que parecía inspirado en Rihanna. Sin embargo, llamó la atención la ausencia de Victoria Federica, que en poco tiempo ha logrado convertirse en toda una estrella de las redes sociales, y es que en 'Instagram' ya cuenta con miles de seguidores.

Un gran éxito del que no ha dudado en opinar María Pombo. La 'influencer' ha decidido sincerarse confesando qué le parece esta nueva faceta de la sobrina del Rey, ¿le considera realmente una creadora de contenidos como es ella? Descubre lo que ha dicho haciendo click en el vídeo de arriba.

Gtres

La concursante de 'El Desafío' ha tenido unas bonitas palabras hacia la hija de la infanta Elena comparándole con Carlota Casiraghi, hija de la princesa Carolina de Mónaco. Además, no ha dudado en opinar sobre la impresionante portada que protagonizó en 'Elle' reconociendo que le gustó mucho, y es que siente que si sigue así podrá llegar muy lejos. Una opinión con la que están de acuerdo muchos de sus compañeros, y es que cada vez son más las personas que están cayendo rendidas ante Victoria Federica.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io